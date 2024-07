Com apoio de Ciro e PL, convenção oficializa Glêdson candidato à reeleição em Juazeiro

Lideranças do PDT, do PL, do PSDB e de outros partidos estiveram presentes na convenção que oficializou o prefeito como candidato à reeleição. Glêdson celebrou a união de ex-adversários

A convenção que oficializou o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), como candidato à reeleição, ocorreu neste sábado, 20, primeiro dia do prazo das convenções, e foi marcada por um palanque amplo e com ex-adversários que se uniram no campo da oposição ao bloco do governo do Ceará. Ciro Gomes, Roberto Cláudio e André Figueiredo, todos pedetistas, Carmelo Neto (PL) e lideranças do PSDB e do União Brasil estiveram presentes no evento que confirmou a candidatura de Bezerra.

Glêdson tenta quebrar um tabu de Juazeiro: o município nunca reelegeu um gestor. O atual gestor contará com o apoio de nove partidos da oposição ao grupo comandado no Ceará pelo PT. O candidato a vice-prefeito é Tarso Magno (PP). Juazeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado. Por lá, o prefeito conseguiu evitar fragmentação e uniu líderes de diferentes campos ideológicos, como PDT e PL.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A união de ex-adversários é estruturada numa oposição ao PT, que tem o deputado estadual Fernando Santana como pré-candidato a prefeito da cidade. Em seu discurso, o gestor exaltou números da cidade, projetou o futuro e criticou antecessores.