PDT quer Lula fora do palanque, mas petistas já contam com ele na campanha de Evandro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em meio a um cabo de guerra em Fortaleza entre o PT, que irá lançar Evandro Leitão, e o PDT, que terá a tentativa de reeleição de José Sarto. Em nível de Congresso Nacional, o PDT integra o governo e o partido, com seus 18 deputados, faz parte da base. À coluna Vertical do O POVO, o presidente interino da sigla brizolista, André Figueiredo, relatou a esperança que o presidente não suba no palanque de Evandro, justamente porque Sarto é candidato e o "PDT tem sido extremamente leal ao governo dentro do parlamento federal". Sua avaliação é que "tudo tem ônus e bônus" e que "pedirmos (o PDT) essa demonstração de consideração e respeito". O cenário deve ficar acirrado, uma vez que petistas já contam com a presença do presidente para ajudar na campanha de Evandro. Há a expectativa no PT para a vinda já na convenção que vai lançar a candidatura, com projeção para ser apenas no início de agosto. No entanto, correligionários dão como mais acerto apenas para a campanha em si.