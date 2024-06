Izolda Cela é pré-candidata à Prefeitura de Sobral pelo PSB

Izolda Cela é pré-candidata à prefeitura de Sobral Crédito: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A ex-secretária executiva do Ministério da Educação (Mec) e ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB), concorrerá à Prefeitura de Sobral. O atual prefeito, Ivo Gomes (PSB), foi o responsável pelo anúncio neste sábado, 29, após reunião do partido. Em sua rede social, Ivo descreveu a pré-candidata como “uma mulher séria, querida e comprometida com a transformação da vida das pessoas”. Na gravação compartilhada, os presentes aplaudiram a decisão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em fevereiro, Cela havia saído do PDT e se filiado ao PSB, mesma decisão do senador Cid Gomes (PSB), um de seus aliados políticos.