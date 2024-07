PL Ceará dissolve diretório que queria aliança com PT: 'Onde PT estiver, PL estará do outro lado'

De acordo com o presidente estadual, Carmelo Neto, dissolução ocorrerá com qualquer comissão provisória que tente apoiar o PT

"Eu quero deixar bem claro: isso aqui não vai acontecer. Onde o PT estiver, o PL vai estar do outro lado. Por isso, que eu estou dissolvendo agora a comissão provisória do partido em Ipueiras, porque nós não vamos aceitar PL e PT do mesmo lado", disse Carmelo em vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 22.

O presidente do PL Ceará , deputado estadual Carmelo Neto , dissolveu a comissão provisória do partido em Ipueiras após a comissão provisória do partido no município, distante 304 quilômetros de Fortaleza, destinar apoio à pré-candidatura formada por PSB e PT .

A situação ocorreu após ser compartilhada imagem no domingo, 21, anunciando data da convenção partidária que oficializará Raimundo Melo Sampaio (PSB), conhecido como Nenem do Cazuza, como candidato a prefeito e Idelva Martins (PT), que é já é vice de Ipueiras, na formação de chapa.

Na imagem, aparece a marca do PL, partido que tem como principal líder o ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre as legendas que devem coligar com essa chapa no município.

Na oportunidade, o dirigente partidário afirmou que o caso não será repetido. "E se tiver alguma comissão com a pretensão de coligar com o PT, saiba que será dissolvida no dia seguinte", garantiu Carmelo.