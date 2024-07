Caucaia: Próximo das convenções, oposição aguarda definição de aliança contra Catanho

Enquanto isso, os pré-candidatos opositores Deuzinho Filho (União), Emilia Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo (PDT), que buscam formar aliança ainda no primeiro turno , estão com indefinições. Embora tratativas e diálogos ocorram há algum tempo, nada foi decidido sobre quem encabeçaria a chapa ou mesmo se de fato a união acontecerá.

O PT já confirmou a chapa com Waldemir Catanho e Vanderlan Alves (Republicanos) pré-candidatos a prefeito e vice, respectivamente. Coronel Aginaldo (PL) marcou convenção para o dia 28 de julho pela manhã.

Articulações a mil em Caucaia

Atual vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho reafirmou interesse em seguir com pré-candidatura à Prefeitura e garantiu anunciar em breve a coligação União Brasil com o PP, dirigido em Caucaia pela mãe dele. Questionado pelo O POVO sobre as tratativas, Deuzinho disse não ter definição quanto aliança da oposição, mas falou em "articulações a mil" e disse estar "muito confiante".

O PSD do ex-prefeito Naumi Amorim tem a expectativa de realizar convenção no dia 4 de agosto, à noite. O partido também aguarda definições sobre as eleições em Fortaleza, onde almeja a vice de Evandro Leitão (PT).