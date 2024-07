Convenções partidárias: veja o calendário dos encontros em Fortaleza

Fortaleza tem oito pré-candidatos à Prefeitura em 2024 Crédito: O POVO/Reprodução/Divulgação

Começou, no último dia 20, o período de convenções partidárias, no qual ocorre a oficialização dos candidatos a prefeito(a), vice-prefeito(a) e vereadores(as) em todas as cidades brasileiras. Em Fortaleza, dos nove partidos com pré-candidatos à Prefeitura, sete já tem algum tipo de definição quanto à convenção. Veja o calendário mais abaixo na matéria. De todos, quatro contam com data e local marcados para a oficialização dos nomes. São eles, em ordem cronológica: PSTU com Zé Batista (27 de julho), o PSD - que, apesar não oficializada, tem a pré-candidatura de Célio Studart (27 de julho); o PDT, com o prefeito José Sarto (28 de julho) e o Novo, com o senador Eduardo Girão (3 de agosto).

O União Brasil, com Capitão Wagner e a UP, com Haroldo Neto, têm datas marcadas - respectivamente 2 e 3 de agosto -, mas com locais e horários ainda em definição. O PT, cujo pré-candidato é o deputado estadual Evandro Leitão, deve realizar a convenção partidária entre os dias 3 e 5 agosto, sem dia definido até o momento. Questionado, o PL, que lançou como pré-candidato André Fernandes, informou que “não há uma definição, mas haverá em breve”, sem maiores detalhes.

Único partido com a chapa definida, o Psol não divulgou datas ou horários quanto à convenção que lança a candidatura de Técio Nunes e Cindy Carvalho, respectivamente, a prefeito e vice-prefeita de Fortaleza. O partido foi contatado. Quando houver retorno, o material será atualizado.

O período das convenções dura até 5 de agosto. Além das candidaturas, as convenções também são utilizadas para definição de números, no caso dos vereadores, além de discussões sobre coligações partidárias. Após, as legendas têm até 15 de agosto para solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o evento pode ser realizado de forma presencial, virtual ou híbrida.

Veja em que pé está o debate sobre vices dos pré-candidatos em Fortaleza Convenções partidárias: Confira abaixo a agenda das convenções e os pré-candidatos de cada partido 27 de julho - Sábado PSTU - Zé Batista A primeira convenção a ser realizada será a do PSTU, que tem como pré-candidato o ex-postulante ao governo estadual, o dirigente do PSTU Ceará, Zé Batista. Ocasião está marcada para o dia 27 de julho, às 8h, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará, (Av Tristão Gonçalves, 1380 - Centro).

PSD - Célio Studart ou vice do PT Ainda no dia 27, ocorre a convenção do PSD, com início às 9h, na Unifametro (Rua Conselheiro Estelita, 500 - Centro, Fortaleza - CE). O partido tem o nome do deputado federal Célio Studart lançado para a Prefeitura de Fortaleza. No entanto, há hipóteses de integração na chapa petista, encabeçada por Evandro Leitão. 28 de julho - domingo PDT - José Sarto