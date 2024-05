Quem devem ser os candidatos a prefeito de Fortaleza, com Evandro confirmado

O PT escolheu o deputado estadual Evandro Leitão como candidato da base do Governo do Estado para a disputa do Paço Municipal. O estabelecimento do nome do presidente da Assembleia Legislativa firma o quadro da corrida pela Prefeitura de Fortaleza, que consiste, no momento, em sete pré-candidaturas lançadas.

No entanto, o período oficial de escolha de candidaturas e coligações ocorre apenas de 20 de julho a 5 de agosto. Até lá, a conjuntura pode mudar. Já as eleições ocorrem no dia 6 de outubro, primeiro turno, e 27, segundo.

Evandro Leitão (PT)

Da lista, o mais recente a ser definido. A escolha petista se deu neste domingo, 21, em Encontro Municipal, após meses de forte polarização com a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Ao todo, o PT contava com cinco pré-candidaturas, mas apenas a de Luizianne era considerada uma forte alternativa a Evandro Leitão. Pouco antes da votação do nome pelos delegados, a deputada retirou a pré-candidatura.