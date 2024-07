Ex-rivais em Maracanaú, Julinho e Roberto Pessoa posam para foto

Petista tentou se viabilizar como candidato a prefeito de Maracanaú, partido, no entanto, homologou apoio à reeleição do atual gestor, do União Brasil

"É sempre um prazer visitar a Expocrato, uma das maiores feiras agropecuárias do Nordeste. Juntamente com o governador Elmano de Freitas, o prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil, e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, estive no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti", escreveu o parlamentar nessa quinta-feira, 18, nas redes sociais .

Conhecido como Julinho , o deputado estadual Júlio César Filho (PT) compartilhou foto com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), na Expocrato , evento realizado no Cariri cearense. Encontro ocorre após ambos protagonizaram disputa por apoio petista na corrida pelo Paço Municipal.

Esta não é a primeira vez que ambos aparecem juntos em postagem na internet. Na segunda-feira, 15, em mais um gesto de apoio, o parlamentar republicou imagem , originalmente veiculada nas redes sociais do prefeito e pré-candidato à reeleição, com fotos dos dois e os dizeres "pelo progesso de Maracanaú, grandes líderes se uniram".

"Com isso, por orientação dos líderes desse grande projeto político, Camilo e Elmano, e a convite do prefeito Roberto Pessoa, manifesto apoio ao atual prefeito no próximo pleito municipal de 2024", escreveu Julinho na ocasião.

Na época, o deputado ressaltou que trabalhou "firmemente para a construção de uma candidatura própria pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Maracanaú". "No entanto, infelizmente, por decisão da Executiva do PT, não foi possível concretizá-la", destacou.

Ele tentou se viabilizar como candidato, mas o PT do Município faz parte da gestão do prefeito e sinalizava que ia integrar a campanha de Pessoa. Decisão do diretório municipal, homologada pelo PT Nacional, cimentou isso e formalizou apoio ao atual prefeito que está com o seu projeto político no poder há mais de 20 anos. Ele vai tentar seu quarto mandato.

Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política