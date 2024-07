Caucaia: MDB analisa lançar Tanilo, ex-prefeito Washington ou apoiar o Catanho

O MDB, partido presidido no Ceará pelo deputado federal Eunício Oliveira e integrante da base do PT no Estado e em Fortaleza, ainda discute sobre qual será a sua posição nas eleições em Caucaia, município com o segundo maior eleitorado no Ceará.

Entre tratativas postas na mesa estão manter a pré-candidatura de Tanilo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Caucaia, lançar o ex-prefeito Washington Góis ou apoiar Waldemir Catanho (PT), pré-candidato governista apoiado pelo prefeito Vitor Valim (PSB).

No início da semana, Eunício se reuniu com Tanilo e Danniel Oliveira, deputado estadual e presidente do diretório municipal do MDB em Fortaleza. Na ocasião, as lideranças debateram articulações sobre o papel do partido em Caucaia, mas ainda nada definido.