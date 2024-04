Ex-prefeito de Caucaia é investigado por receber casas milionárias e joias

Washington Luiz de Oliveira Góis é ex-prefeito de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza Crédito: Reprodução/Instagram @drwashingtongois

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), por meio da 2° Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE, acatou denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) contra o ex-prefeito Washington Luiz de Oliveira Góis, que teria sido beneficiado por um esquema criminoso com três casas em valores milionários e joias. A denúncia foi antecipada no início de março pelo O POVO. Segundo o MPCE, quatro pessoas - o ex-secretário de Infraestrutura Fernando Cardoso e os empresários portugueses Marcos Alexandre Veiga e José Marques Feitosa Neto -, são acusadas de supostos desvios de recursos públicos, fraude de licitação, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro dentre os anos 2009 a 2016, durante a gestão em Caucaia de Washington. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A investigação do MPCE aponta que o ex-gestor do município teria recebido três casas construídas pela empresa Placitude, pertencente a Marcos Correira, o "português", avaliadas nos valores de R$ 3 milhões cada. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), a empresa teria recebido R$ 34 milhões dos cofres públicos municipais entre 2010 e 2012, gestão de Washington.