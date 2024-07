Catanho cita dois possíveis vices para Caucaia; decisão será tomada em até 10 dias

“Estamos fechando essa questão nos próximos 10 dias no máximo, no máximo. Talvez até antes tenhamos essa definição. Está entre Silvio Nascimento e o vereador Vanderlan”, disse, durante evento de entrega de 57 creches, em Fortaleza .

Nascimento é do PSB, partido liderado por Eudoro Santana e com articulações do senador Cid Gomes (PSB). Além de Caucaia, a sigla tenta emplacar a vice em Fortaleza, na chapa do também petista, Evandro Leitão (PT).

Em maio, o nome de Nascimento foi citado ao O POVO por um político em confidencialidade. "O vice de Catanho será do PSB. Pode divulgar" disse a fonte, citando o nome do deputado estadual.

Quanto às tratativas para o vereador Vanderlan, elas estariam “avançadas”, segundo apurado pelo colunista Henrique Araújo do O POVO. Vanderlan foi o vereador mais bem votado no município em 2020 e o candidato a deputado federal com mais votos em Caucaia, obtendo 28.360 votos, ficando na primeira suplência pelo União Brasil.