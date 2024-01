Eunício quer repetir dobradinha PT-MDB no Interior e aguarda indicação de nome em Fortaleza

Presidente estadual do MDB, o deputado federal Eunício Oliveira, acredita que haverá parcerias "no máximo possível nas cidades do interior" em que PT e MDB devem integrar a mesma chapa majoritária, com os partidos se alternando na cabeça e na vice. No Estado, as siglas já seguem o modelo, com Elmano de Freitas (PT) e Jade Romero (MDB).

Questionado sobre a possível indicação do presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, recém-filiado ao PT, como candidato, Eunício destacou que é preciso escolher "o nome que some mais". Ele, no entanto, ressaltou que a escolha é uma questão interna do PT que, posteriormente, deve "entregar para os aliados esse nome para que a gente possa levar esse nome às ruas".

Em Fortaleza, o dirigente aponta que sua sigla seguirá no bloco governista do Ceará, tanto na Capital como no Interior. "O MDB foi sempre um aliado do PT e vice-versa. Vamos dialogar nos 184 municípios com essa base aliada para que a gente, no final, obtenha do povo cearense o apoio e a solidariedade para que possamos também corresponder com muito trabalho", avaliou.