Caucaia: Republicanos e PSB "disputam" vaga de vice de Catanho

Vanderlan Alves (Republicanos), vereador mais votado no município em 2020, e Silvio Nascimento (PSB), do partido de Vitor Valim, atual prefeito, são os cotados

O POVO trouxe a informação de que, nos bastidores, nomes do meio político dão como certo de que a sigla do atual prefeito, Vitor Valim (PSB) - que não tentará a reeleição - formará a chapa . Há quem vá além, dizendo que o pré-candidato a vice será Silvio Nascimento (PSB), secretário municipal do Patrimônio e ex-deputado estadual.

Com o anúncio oficial de que Waldemir Catanho (PT) será pré-candidato à Prefeitura de Caucaia, possíveis nomes para formar a chapa no posto de vice começam a ser cogitados . A preço de hoje, faltando mais de um mês para o início das convenções partidárias, o Republicanos e o PSB disputam o posto.

Porém, uma fonte afirmou que o nome do vereador Vanderlan Alves (Republicanos) também está no páreo. O parlamentar preside o seu partido em Caucaia e foi o vereador mais votado do município em 2020, além do candidato a deputado federal com a maior votação na cidade. Ele ficou na primeira suplência do União Brasil.

As votações expressivas de Vanderlan são o principal fator que o credencia a ser um nome forte para a vice. A possibilidade de entrar na chapa seria justamente para atrair votos para Catanho nas eleições municipais.

Esta mesma fonte havia dito que o vereador estuda a possibilidade de chegar à presidência da Câmara Municipal de Caucaia.