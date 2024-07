Caucaia: Pré-candidatos da oposição ainda apostam em aliança: "É para ganhar a eleição"

Deuzinho Filho (União), Emília Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo (PDT) Crédito: Agência Câmara/Aurélio Alves (O POVO)/ Mario Agra/Câmara dos Deputados / Aurélio Alves (O POVO)

Pré-candidatos da oposição em Caucaia reforçaram ao O POVO o desejo de uma “frente ampla” ainda no primeiro turno na eleição para a Prefeitura do município. Todos destacaram não ter interesse em projeto pessoal, colocando-se assim à disposição para integrar uma união contra o pré-candidato governista Waldemir Catanho (PT). A aliança englobaria o vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil), a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB), os ex-prefeitos Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo Arruda (PDT). O vereador Tanilo Menezes (MDB) presidente da Câmara Municipal de Caucaia que já foi cotado para ser vice de Catanho, também estaria em tratativas da união.

Emília rechaça desgaste com o União Brasil Após Emília anunciar apoio do União Brasil ao lado do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), nomes do partido se incomodaram com "queimada de largada" da deputada. Ela nega haver desgaste e inviabilidade da aliança após isso.