Eunício lança sobrinha de prefeito como pré-candidata em Acopiara

Com a confirmação de Fábia Almeida como candidata da base, a cidade no Centro-Sul firma seu quadro de pré-candidaturas ao executivo municipal em 2024

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) anunciou a ex-secretária de Saúde de Acopiara, Fábia Almeida (MDB), como pré-candidata à Prefeitura da cidade, firmando o nome da base do atual prefeito Antônio Almeida (MDB), tio dela. Além de Fábia, disputam a gestão executiva municipal, até o momento, a ex-prefeita interina Ana Patrícia (Republicanos) e o ex-prefeito Vilmar Florentino (PSB).

“Quero compartilhar a minha alegria de estar aqui com Fábia Almeida, nossa pré-candidata a prefeita de Acopiara, reafirmando, mais uma vez, nosso compromisso com a querida Terra do Lavrador. E é uma alegria, também, porque teremos uma mulher pré-candidata dentro do compromisso do MDB de estimular e abraçar candidaturas femininas”, escreveu o deputado e presidente do MDB Ceará, nas redes sociais.

Fábia é indicada após meses de forte especulação de que o candidato da base do prefeito seria o sobrinho de Antônio, o superintendente do Departamento Regional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Will Almeida.