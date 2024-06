Oposição em Caucaia articula aliança ainda no 1° turno; definição pode ocorrer no fim de junho

Os pré-candidatos de oposição ao atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), que não tentará reeleição, articulam uma aliança de "frente ampla" ainda no 1° turno para concorrer contra o candidato governista, Waldemir Catanho (PT).

Esse bloco é formado pelo atual vice-prefeito, Deuzinho Filho (União Brasil), a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) e os ex-prefeitos do município, Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo (PDT). A articulação está sendo tratada entre os quatro e, embora nada esteja fechado, há um alinhamento de ideias para a união de todos. Existe expectativa de que até o fim de junho possa-se ter um resultado dos diálogos.

O PP, partido presidido no Estado pelo deputado federal AJ Albuquerque e no diretório de Caucaia por Célia Oliveira, mãe de Deuzinho, também faria parte desta aliança ou compondo uma chapa com o União Brasil.