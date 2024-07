Com Luizianne, PT de Caucaia inicia assembleias para programa de governo de Catanho

Reuniões com moradores acelera ritmo da pré-campanha do aliado histórico da deputada federal

O PT realizou nesta segunda-feira, 8, em Caucaia, o lançamento de assembleias populares com moradores para a construção do programa de governo participativo de Waldemir Catanho (PT), pré-candidato à Prefeitura no município. O destaque foi a presença da deputada federal Luizianne Lins (PT), coordenadora da campanha do petista.

Na ocasião, ela fez fez discurso enérgico em favor de seu aliado de longa data. O deputado federal José Airton (PT) também compareceu ao evento.

Esta primeira assembleia foi realizada no Colégio Guadalajara, localizado no bairro da Jurema. A perspectiva é de que os encontros tenham participações populares em diferentes bairros de Caucaia e, na prática, aumentem o contato da campanha de Catanho com a população.