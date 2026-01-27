Guimarães: prestígio de Lula ajudará na reeleição de governadores

José Guimarães está no 5º mandato como deputado federal e é líder do governo Lula na Câmara / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) mostrou confiança na vitória do partido nas disputas pelos governos do Ceará e da Bahia e que a força do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em especial no Nordeste, deve superar qualquer dificuldade nas eleições majoritárias nos estados. Guimarães comentou as dificuldades apontadas por pesquisas de intenção de voto na disputa para governador em estados nordestinos como Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.

"O prestígio de Lula no Nordeste, na minha opinião, supre essas momentâneas dificuldades que têm os nossos candidatos a governadores", afirmou o deputado em entrevista concedida na tarde desta terça-feira, 27, à CNN Brasil.

O líder do governo afirmou ainda que o GTE petista terá reunião no próximo dia 2 de fevereiro, na sede nacional do partido, onde deverá tratar de temas como candidaturas próprias e alianças do partido nas eleições de outubro. Camilo fora do MEC O petista comentou ainda sobre o ministro Camilo Santana (PT) deixar o Ministério da Educação (MEC) até março, dentro do prazo exigido de desincompatibilização para concorrer em outubro. Para ele, isso não quer dizer que o ex-governador irá disputar a eleição. "A eventual desincompatibilização de Camilo Santana não significa ele ser candidato, evidentemente que gera suspeitas, mas suspeitas são suspeitas. Nós estamos trabalhando no PT do Ceará fortemente para a reeleição do Elmano, porque é um governo muito bem avaliado, essa ideia de que ele está fraco não procede do ponto de vista de avaliação de governo", explicou.

Cenário contra Ciro O petista admitiu que Ciro Gomes (PSDB) tem um recall grande por parte da população, o que ajuda no fato de aparecer bem nas pesquisas de intenção de voto. "É claro que o ex-governador, ex-ministro, ex-candidato a presidente três vezes (na verdade, foram quatro vezes), o recall, em qualquer pesquisa as pessoas vão lembrar. Só burro, desculpe o termo, não vai entender isso. O cara foi candidato a presidente três vezes, governador duas, prefeito de Fortaleza uma, ministro de Estado, da Economia, como é que não vai ser lembrado?". Guimarães, no entanto, disse que esse não é um fator preocupante. "Eu não me preocupo. Quem anda rápido, come cru. Nós estamos preparados para ganhar a eleição com o Elmano".