Guimarães: PT precisa crescer bancadas para ter governabilidade

Guimarães defende candidatura própria do PT ao Senado e se coloca como pré-candidato / Crédito: Marcelo Bloc/O POVO

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara, defendeu que ampliar as bancadas do Partido dos Trabalhadores no Senado e na Câmara dos Deputados seja a prioridade da sigla nas eleições de 2026. Em entrevista concedida no último sábado, 17, o parlamentar avaliou que a atual correlação de forças no Congresso impõe limites severos à governabilidade e compromete a execução de políticas públicas consideradas centrais pelo Palácio do Planalto, especialmente em um eventual novo mandato do presidente Lula (PT).

Segundo Guimarães, a dificuldade em aprovar matérias estratégicas tem marcado o dia a dia da liderança do governo na Câmara. A avaliação foi feita durante a abertura de um evento organizado por ele para discutir temas ligados a Fortaleza, ocasião em que adotou um tom mais direto ao tratar da relação entre Executivo e Legislativo em Brasília.

Em entrevista, na sequência, Guimarães explicou o sentido da declaração, afirmando que a fala reflete as dificuldades políticas impostas pelo atual desenho do Congresso Nacional. “É bom a gente entender que quando eu falo isso, significa que eu não cumpro essa missão. Claro. Quando eu digo não aguento, falo das dificuldades, porque você liderar o governo numa correlação de forças extremamente desfavorável”, argumentou. O parlamentar ressaltou que a superação desse cenário passa, necessariamente, pelo resultado das urnas em 2026, com impacto direto não apenas no plano nacional, mas também nos estados. "Temos que alterar essa correlação de forças", destacou. Lista de prioridades Guimarães lembrou que a estratégia eleitoral já foi definida nacionalmente pela legenda. “Estabelecemos pelo Grupo de Trabalho Eleitoral nacional três prioridades. A eleição para presidente, a eleição de senadores e a eleição de deputados federais. Portanto, não estou dizendo que a eleição dos governadores, onde nós já governamos e outros que vão disputar, que não seja importante, mas para governar o Brasil no próximo período, você tem que alterar a correlação de forças, sobretudo no Senado”, pontuou.

Guimarães é pré-candidato do PT ao Senado, pelo Ceará, e tem deixado claro que não pretende recuar. O PT tem o governo do Estado e uma ampla aliança partidária, que envolve múltiplos interesses pelas indicações para as duas vagas ao Senado que entrarão em disputa em outubro. Consequências Ao tratar das consequências práticas da ausência de maioria parlamentar, Guimarães citou derrotas recentes do Executivo em votações consideradas centrais na Câmara. “Cito três questões que são muito decisivas que nós perdemos lá. O IOF, aquele tributo que nós queríamos cobrar do andar de cima, e nós perdemos. A PEC da Blindagem, também nós perdemos. E a questão do projeto de lei que o governo encaminhou ao Congresso Nacional, o projeto contra as facções”, listou.

Para o líder do governo, o problema é estrutural. “Não é fácil você governar. O modelo do Brasil hoje é o modelo presidencialista de coalizão. Para você consolidar o governo, você precisa de maioria parlamentar e nós não temos”, afirmou. Nesse contexto, Guimarães reforçou que a ausência de maioria compromete não apenas a agenda econômica, mas o próprio projeto político do governo. “O País não pode ficar vencido de uma correlação de forças absolutamente desfavorável. O Brasil precisa diz avançar. Para avançar nós temos que ter maioria social e maioria parlamentar para aprovar os projetos”, defendeu. O deputado avalia que, mesmo reconhecendo a importância das disputas estaduais, a governabilidade de um eventual quarto mandato do presidente Lula dependerá diretamente da recomposição do Congresso. Segundo ele, sem essa mudança, as dificuldades tendem a se intensificar.