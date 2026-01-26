CE: Aliados de Ciro dão como certo que ex-ministro será candidato

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.01.2026:. Estiveram presentes deputados estaduais: Felipe Mota, Queiroz Filho, Cláudio Pinho, Heitor Ferrer, Lucinildo Frota, Sargento Reginauro Roberto Cláudio - ex-prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner - Presidente do União Brasil, Danilo Forte - Deputado Federal, Ciro Gomes - Presidente do PSDB do Ceará.. Ciro reaparece e se reúne com deputados. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Ciro não cravou quem ocuparia qual posição. Entretanto, é difícil imaginar que ele não será o cabeça da chapa, o que fica mais claro, a cada dia, nas palavras dos aliados. O deputado estadual Felipe Mota (União Brasil) foi enfático ao comentar o cenário e a nova postura pública do aliado.

Questionado pelo O POVO se o grupo teria algum plano B, caso Ciro assumisse outro papel, Mota disse: “Ciro Gomes é o alfabeto. É nosso plano de A a Z. Não temos plano B. Só temos um plano, que é a libertação do Ceará e a construção de um novo modelo político, embasado na experiência e no comprometimento de Ciro”. Mota destacou que os encontros recentes têm o intuito de articular e dialogar com líderes políticos do Estado e que Ciro tem praticado a escuta. “Ele está conversando muito. Está mais escutando do que falando. Como ele estava no plano nacional, precisa escutar para entender a geopolítica do Estado. Os problemas de dez anos atrás não são os mesmos de hoje (...) Esses encontros são sobre isso, sobre ouvir demandas”, explicou. O deputado estadual Cláudio Pinho, que está em vias de sair do PDT, também seguiu a linha de que estaria tudo acertado para Ciro ser o nome da oposição nas urnas.

"Deve ser nosso candidato. Está conversando bastante com políticos para chegar a uma conclusão, em breve, do lançamento da pré-candidatura (...) Acredito que já esteja tudo resolvido. Falo desde o início que o Ciro seria o candidato. Falavam que não tínhamos nomes, mas eu falava que tínhamos dois, o Ciro e o RC, ainda no PDT. Eles saíram do partido porque já sabiam do atrelamento que a legenda estava tomando com o PT". Relação com o PL Sobre a relação com o PL no Ceará, Pinho disse confiar que o grupo de Ciro e os aliados bolsonaristas devem caminhar juntos em 2026. "O PL deve continuar na frente de oposição no Ceará. Ciro Gomes fortalece a candidatura do PL ao Senado", argumentou.

“A suspensão partiu de lá, do PL. Temos a melhor relação. A deputada Silvana e o deputado Jaziel continuam se aproximando. A porta está aberta para todos. Ora, se eu tenho esperança de que partidos da base de governo estejam conosco daqui a dois meses, para quê vou fechar portas? Não existe isso”, declarou o parlamentar cearense. Cenário nacional e fidelidade partidária No cenário nacional, com a possibilidade dos partidos terem candidatos próprios a presidente em 2026, Mota defendeu a fidelidade partidária. “O que existe, é uma reestruturação do centrão, da centro-direita e da extrema direita a nível de Brasil. E isso tem que ser olhado com responsabilidade para não gerar prejuízo a nenhum partido. “Se o candidato da federação União-PP for o Caiado, temos que seguir o partido. Assim como o PL tem que seguir o candidato que definirem. Isso, em relação à fidelidade partidária, é uma obrigação”.

