Cid diz que saída de Camilo do MEC seria 'terrível' para Elmano

Ministro Camilo Santana, governador Elmano de Freitas e senador Cid Gomes em Brasília (foto de 13/10/2025) / Crédito: Tiago Stille/Casa Civil CE

Diante da iminência do ex-governador cearense Camilo Santana (PT) deixar o cargo no Ministério da Educação (MEC), conforme dito por ele mesmo, o senador Cid Gomes (PSB-CE) afirmou que a atitude, justificada como parte de uma estratégia para reforçar a campanha pela reeleição de Elmano de Freitas (PT), seria péssima para o atual governador do Ceará. "Se ele (Camilo) sair, isso é terrível para o Elmano. O Camilo, como foi um excelente governador, saiu muito bem avaliado; ele não deixa de ser uma sombra para o governador Elmano. Agora, se ele sai do ministério, isso deixa de ser uma sombra e passa a ser um fantasma", declarou Cid em entrevista à Folha de S. Paulo.

Embora Camilo e o presidente Lula (PT) neguem publicamente, o nome do ex-governador é apontado como possível substituto de Elmano na disputa pelo Governo do Estado nas eleições de 2026, caso o governador apareça mal em pesquisas em relação ao possível adversário, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).