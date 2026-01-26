Camilo critica Ciro por se aliar a bolsonarismo: 'Sem projeto'

￼CAMILO Santana (PT) analisou o cenário político no Ceará e no Brasil / Crédito: Aurelio Alves

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT) analisou o cenário político-eleitoral no Ceará e considerou que uma eventual candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao governo não ameaçaria a reeleição do governador e aliado Elmano de Freitas (PT). Apesar disso, Camilo reconheceu que Ciro é o nome mais forte da oposição. Ele criticou o ex-aliado e disse que o grupo opositor não tem projeto para o Estado. “Ninguém escolhe adversário. Vamos trabalhar para fortalecer o arco de alianças. A oposição se aliou ao bolsonarismo. Eles não têm projeto, é o ódio. Não considero ameaça, mas claro que hoje o adversário mais forte contra Elmano é ele (Ciro)” disse em entrevista ao jornal O Globo, ao ser questionado sobre se Ciro seria um retrocesso e se ameaçava o PT no Ceará.

Sobre eventual saída do Ministério da Educação (MEC) para ser candidato, caso pesquisas internas sinalizem dificuldade para Elmano, Camilo negou a possibilidade. “O candidato é Elmano. A ideia é que eu possa estar mais livre, inclusive para ajudar na eleição presidencial no Nordeste, pela minha articulação com os governadores e senadores. É juntar um pouco do Ceará e da eleição nacional”, explicou.