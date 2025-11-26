políticos reagem ao início das penas de Bolsonaro e outros réus

Jair Bolsonaro vai cumprir pena na Superintendência da PF. Outros condenados também começaram a cumprir penas / Crédito: Evaristo Sá / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou, na terça-feira, 25, que o processo da trama golpista que condenou os réus do núcleo crucial, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), transitou em julgado, sem a possibilidade de novos recursos. A medida também abriu caminho para que os réus já iniciem o cumprimento das penas. A decisão repercutiu e gerou reações de diferentes políticos cearenses, entre nomes da direita bolsonarista e membros da base aliada ao governador Elmano de Freitas (PT).

O senador Eduardo Girão (Novo) publicou, nas redes sociais, trecho de uma entrevista ao jornal Gazeta do Povo na terça, 25. O senador, que lançará pré-candidatura ao Governo do Ceará no próximo domingo, 30, considerou o julgamento da ação penal como “irregular, totalmente inconstitucional com zero de transparência” e pediu por anistia ampla, geral e irrestrita. Até a publicação da matéria, outros nomes da oposição, como o deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) e o ex-deputado e presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, não publicaram manifestações sobre o decreto de cumprimento de pena na terça. Os três, no entanto, se manifestaram sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, no último sábado, 22, determinada após violação da tornozeleira eletrônica. Eles criticaram a determinação do ministro Alexandre de Moraes. No mesmo dia, Carmelo e André se juntaram a Flávio Bolsonaro (PL) em Brasília, participando de vigília pela saúde do ex-presidente.

Oposição a Bolsonaro Pelo lado da base governista, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) avaliou as prisões dos generais envolvidos na trama golpista como um “momento inédito e necessário”. “Hoje, o Brasil dá um passo para romper com a lógica da impunidade que, por décadas, blindou setores das Forças Armadas envolvidos em ataques à democracia. A prisão de generais que participaram da trama golpista, entre eles Heleno, Paulo Sérgio e Garnier, marca um momento inédito e necessário. Não se trata de vingança; trata-se de Justiça”, escreveu. A deputada federal Luizianne Lins (PT) também comentou sobre as prisões dos generais: “Não é replay, é história que continua sendo feita! Pela primeira vez, generais de 4 estrelas estão presos por golpe de Estado no Brasil. Para que não se esqueça, para que nunca mais se repita. Ditadura nunca mais!”.