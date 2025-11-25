Heleno e general cearense são presos e levados para quartel

General Paulo Sérgio é cearense e foi ministro da Defesa no governo de Jair Bolsonaro; Heleno foi ministro do governo Bolsonaro; ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, também começará a cumprir pena

Heleno foi condenado, em setembro, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 21 anos de prisão por envolvimento com a trama golpista.

O general cearense Paulo Sérgio Nogueira e o também general Augusto Heleno , condenados no processo da trama golpista após a eleição de 2022, foram presos nesta terça-feira, 25, e levados para o Comando Militar do Planalto , sediado em Brasília.

Ele é ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Jair Bolsonaro (PL) e foi condenado por: organização criminosa armada; golpe de Estado; tentativa de abolição do estado democrático de direito; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Paulo Sérgio é ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro e foi condenado a 19 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Na última segunda-feira, 24, terminou o prazo para que as defesas dos condenados do chamado "núcleo crucial" da trama golpista apresentassem novos recursos.

Moraes rejeitou também nesta tarde os embargos infringentes apresentados pela defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier e determinou o início do cumprimento de sua pena de 24 anos de prisão por envolvimento na trama golpista. Ele ficará numa unidade da Marinha, em Brasília.