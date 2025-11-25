Moraes declara trânsito em julgado e Bolsonaro pode cumprir pena

Jair Bolsonaro, ex-presidente condenado / Crédito: Sergio Lima/AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou, nesta terça-feira, 25, que o processo da trama golpista que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) transitou em julgado. Ou seja, não há a possibilidade de novos recursos. A medida abre caminho para Bolsonaro iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e três meses de prisão. Na certidão divulgada, o ministro apontou que os acórdãos publicados no último dia 18 de novembro transitaram em julgado nesta terça-feira para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Moraes decretou trânsito em julgado para Bolsonaro, Torres e Ramagem Crédito: Reprodução / decisão STF Ramagem e Torres Ramagem foi condenado a mais de 16 anos de prisão em regime fechado, por envolvimento na trama golpista. Ele estava proibido de sair do Brasil. Porém, na última semana, o parlamentar foi visto nos Estados Unidos e, em vídeo publicado nas redes sociais, recebeu a família em um aeroporto de Miami. Na última sexta-feira, 21, Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do deputado federal. O ex-ministro Anderson Torres foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado. A defesa de Torres solicitou ao STF que ele não cumpra a pena no sistema prisional comum, mas em local especial, citando ameaças e uso contínuo de medicamentos.