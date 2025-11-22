Prisão de Bolsonaro: o que diz a decisão do Moraes

O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, mostra a tornozeleira eletrônica na escadaria da chapelaria do Congresso Nacional em Brasília / Crédito: Wilton Junior/Estadão CONTEÚDO

Na decisão em que determina a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conduzido à Polícia Federal neste sábado, 22, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, destaca o aviso de que a tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro apresentou violação nesta madrugada. "A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", escreveu o ministro.

O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal, de acordo com a decisão de Moraes, comunicou a ocorrência de violação do equipamento às 0h08min. Leia Mais | Moraes nega prisão domiciliar a Bolsonaro A manifestação citada é a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a noite de sexta-feira, 21, em frente ao condomínio de Bolsonaro.

A ação, de acordo com Moraes, poderia registrar a concentração de adeptos do ex-presidente, afetando a ordem pública, e com a possível ocorrência de tumulto nos arredores, o que poderia "criar um ambiente propício" para uma fuga. A proximidade do condomínio do ex-presidente da embaixada dos Estados Unidos, a apenas 15 minutos de carro, também é destacada por Moraes em sua decisão."Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país", detalhou o ministro. Leia Mais | Após Bolsonaro ser preso, Michelle cancela participação em evento no Ceará