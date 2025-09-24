Ceará: Priscila Costa é lançada como pré-candidata ao Senado

Priscila Costa é lançada oficialmente como pré-candidata ao Senado pelo CearáVice-presidente nacional do PL Mulher, Priscila é um dos nomes cotado para a disputa em 2026, com apoio de Michelle Bolsonaro e Valdemar
Vereadora mais votada de Fortaleza em 2024, Priscila Costa (PL) teve a pré-candidatura ao Senado Federal oficializada na noite desta quarta-feira, 24. O evento ocorreu na sede do Partido Liberal, em Brasília, e contou com a presença do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e da ex-primeira dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro.
Parlamentares de outros estados também estiveram presentes, incluindo as deputadas federais Caroline de Toni (PL-SC), que segue como líder da minoria na Câmara, Bia Kicis (PL-DF), Rosana Valle (PL-SP), Chris Tonietto (PL-RJ), Juliana Zanatta (PL-SC), o pastor e deputado federal Paulo Freire (PL-SP), primo de Priscila.
Michelle Bolsonaro afirmou que a vereadora de Fortaleza chegou em um momento relevante e destacou a presença de Priscila na campanha do deputado federal André Fernandes (PL) para a Prefeitura de Fortaleza em 2024.
“Fico muito feliz, porque a gente está criando uma rede de apoio de mulheres que têm um olhar especial na política. É uma mulher que foi muito importante na coordenação da campanha do nosso deputado André Fernandes ali à Prefeitura. Não ganhamos por pouquinho, viu? Então, essa é a nossa menina, a nossa pré-candidata ao Senado do Ceará”, considerou.
Em seguida, Valdemar Costa Neto disse que Michelle teve uma “grande visão” por enxergar o “grande potencial” da vereadora. “Se Deus quiser, Priscila, em 2027, você vai estar aqui tomando posse como senadora”, declarou o presidente nacional do PL.
Priscila Costa é presidente do PL Mulher no Ceará e, em janeiro deste ano, foi anunciada como vice-presidente nacional do movimento feminino do partido. Em 2024, foi eleita vereadora em Fortaleza com 36.226 votos, se tornando a mulher mais votada na Capital.
O apoio à candidatura da cearense já foi reforçado por nomes do partido anteriormente. Em junho deste ano — conforme publicado pela coluna Vertical, assinada pelo jornalista Carlos Mazza — Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto já demonstraram apoio ao nome de Priscila para a eleição do ano que vem. O presidente da sigla chegou a falar que a vereadora “tem tudo para se eleger senadora”.
Priscila Costa também afirmou que foi encorajada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para concorrer ao cargo em 2026.
Além da vereadora, outro nome citado para disputar vaga no Senado pelo Ceará é o do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes. Ele foi indicado pelo Bolsonaro para a disputa. Duas vagas ao Senado estarão em disputa no Ceará ano que vem.