Ceará: Priscila Costa é lançada como pré-candidata ao Senado

Vereadora Priscila Costa (PL) teve a pré-candidatura ao Senado Federal oficializada na noite desta quarta-feira, 24 / Crédito: Reprodução/Instagram

Vereadora mais votada de Fortaleza em 2024, Priscila Costa (PL) teve a pré-candidatura ao Senado Federal oficializada na noite desta quarta-feira, 24. O evento ocorreu na sede do Partido Liberal, em Brasília, e contou com a presença do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e da ex-primeira dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro. Parlamentares de outros estados também estiveram presentes, incluindo as deputadas federais Caroline de Toni (PL-SC), que segue como líder da minoria na Câmara, Bia Kicis (PL-DF), Rosana Valle (PL-SP), Chris Tonietto (PL-RJ), Juliana Zanatta (PL-SC), o pastor e deputado federal Paulo Freire (PL-SP), primo de Priscila.

Priscila Costa é presidente do PL Mulher no Ceará e, em janeiro deste ano, foi anunciada como vice-presidente nacional do movimento feminino do partido. Em 2024, foi eleita vereadora em Fortaleza com 36.226 votos, se tornando a mulher mais votada na Capital. O apoio à candidatura da cearense já foi reforçado por nomes do partido anteriormente. Em junho deste ano — conforme publicado pela coluna Vertical, assinada pelo jornalista Carlos Mazza — Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto já demonstraram apoio ao nome de Priscila para a eleição do ano que vem. O presidente da sigla chegou a falar que a vereadora “tem tudo para se eleger senadora”. Priscila Costa também afirmou que foi encorajada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para concorrer ao cargo em 2026.

