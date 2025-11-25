Moraes determina que Câmara casse mandato de Ramagem após decretação de prisão definitiva

Alexandre Ramagem foi condenado por três crimes em julgamento do núcleo 1 da trama golpista / Crédito: Evaristo Sa/AFP

O ministro Alexandre de Moraes determinou, nesta terça-feira, 25, que a Câmara dos Deputados declare a perda do mandato do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A ordem aparece na mesma decisão em que o ministro certifica o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista, na qual Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado. O deputado deixou o País em setembro, após ser condenado pelo Supremo, e é considerado foragido. Moraes afirma que, com a execução definitiva da pena e o início do cumprimento em regime fechado, o deputado fica impossibilitado de comparecer às sessões legislativas, o que torna a cassação obrigatória segundo a Constituição.

Além de Ramagem, Moraes também determinou a prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, Anderson Torres, Augusto Heleno, Almir Garnier, Paulo Sergio Nogueira e Anderson Torres. Cumprimento das penas Com a conclusão do processo, o cumprimento das penas já pode ser iniciado. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro inicie o cumprimento da pena de 27 anos e três meses na superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde está preso desde o último sábado, 22. O ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Anderson Torres, cumprirá pena no 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, também conhecido como ‘Papudinha’. Torres foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado.

O general cearense Paulo Sérgio Nogueira e o também general Augusto Heleno foram presos nesta terça e levados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília. Heleno foi condenado pela Primeira Turma do STF a 21 anos de prisão e Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa da gestão Bolsonaro, foi condenado a 19 anos de prisão. O general Walter Braga Netto, preso preventivamente desde dezembro, também iniciará a cumprir pena e permanecerá na 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, no Rio de Janeiro. Braga Netto foi condenado a 26 anos de prisão. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi condenado a 24 anos de prisão em regime inicial fechado e cumprirá pena na Estação Rádio da Marinha, em Brasília.