Moraes determina que Câmara casse mandato de Ramagem após decretação de prisão definitiva

Moraes determina que Câmara casse mandato de Ramagem após decretação de prisão definitivaRamagem descumpriu proibição de deixar o Brasil e desde setembro está nos Estados Unidos
O ministro Alexandre de Moraes determinou, nesta terça-feira, 25, que a Câmara dos Deputados declare a perda do mandato do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A ordem aparece na mesma decisão em que o ministro certifica o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista, na qual Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado.
O deputado deixou o País em setembro, após ser condenado pelo Supremo, e é considerado foragido. Moraes afirma que, com a execução definitiva da pena e o início do cumprimento em regime fechado, o deputado fica impossibilitado de comparecer às sessões legislativas, o que torna a cassação obrigatória segundo a Constituição.
Leia mais
No despacho, o ministro destaca que a perda do mandato deve ser declarada pela Mesa da Câmara porque Ramagem, condenado de forma definitiva, não pode mais exercer as funções parlamentares. A Constituição prevê a cassação quando há condenação criminal transitada em julgado.
A ordem integra o mesmo despacho em que Moraes rejeita os últimos recursos apresentados pelas defesas na ação penal do golpe, determina o trânsito em julgado e põe fim à fase recursal.
A condenação de Ramagem foi fixada em 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado, além de 50 dias-multa, por ter utilizado a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitoramento ilegal de adversários políticos e dar suporte a tentativas de ruptura institucional.
Além de Ramagem, Moraes também determinou a prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, Anderson Torres, Augusto Heleno, Almir Garnier, Paulo Sergio Nogueira e Anderson Torres.
Cumprimento das penas
Com a conclusão do processo, o cumprimento das penas já pode ser iniciado. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro inicie o cumprimento da pena de 27 anos e três meses na superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde está preso desde o último sábado, 22.
O ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Anderson Torres, cumprirá pena no 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, também conhecido como ‘Papudinha’. Torres foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado.
O general cearense Paulo Sérgio Nogueira e o também general Augusto Heleno foram presos nesta terça e levados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília. Heleno foi condenado pela Primeira Turma do STF a 21 anos de prisão e Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa da gestão Bolsonaro, foi condenado a 19 anos de prisão.
O general Walter Braga Netto, preso preventivamente desde dezembro, também iniciará a cumprir pena e permanecerá na 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, no Rio de Janeiro. Braga Netto foi condenado a 26 anos de prisão.
O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi condenado a 24 anos de prisão em regime inicial fechado e cumprirá pena na Estação Rádio da Marinha, em Brasília.
Relembre as condenações pela trama golpista:
- Jair Bolsonaro: 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado e 124 dias-multa de 2 salários mínimos;
- Mauro Cid (delator): 2 anos em regime aberto e benefícios da colaboração;
- Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e da Casa Civil): 26 anos em regime inicial fechado e 100 dias-multa de um salário mínimo;
- Anderson Torres (ex-ministro da Justiça): 24 anos em regime inicial fechado e 100 dias-multa de um salário mínimo;
- Almir Garnier (ex-comandante da Marinha): 24 anos em regime inicial fechado e 100 dias-multa de um salário mínimo;
- Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional): 21 anos em regime inicial fechado e 64 dias-multa de um salário mínimo;
- Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa): 19 anos em regime inicial fechado e 84 dias-multa um salário mínimo;
- Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor da Abin): 16 anos, 1 mês e 15 dias.