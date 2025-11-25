Moraes determina que Bolsonaro inicie o cumprimento da pena

Bolsonaro através da porta da sede da Polícia Federal, onde está preso, ao final da visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro / Crédito: Sergio Lima/AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inicie o cumprimento da pena de 27 anos e três meses. Bolsonaro segue detido na superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília e, onde está preso desde o último sábado, 22, e conforme decisão de Moraes, começará a cumprir pena no local. Moraes decretou, nesta terça-feira, 25, que o processo da trama golpista transitou em julgado, ou seja, não há mais a possibilidade da defesa apresentar novos recursos.

O ex-presidente estava em prisão domiciliar desde agosto, por descumprir medidas cautelares determinadas em outra ação, de coação no curso do processo. Mas no último sábado, 22, foi preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após tentar violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Bolsonaro afirmou que a iniciativa foi motivada por "paranoia" e "alucinação" causadas pelo uso de medicamentos psiquiátricos. O prazo para a determinação do fim do processo começou a correr no último dia 19, após a publicação do acórdão da Primeira Turma que rejeitou os primeiros embargos de declaração de Bolsonaro. O documento oficializou a condenação do ex-presidente.