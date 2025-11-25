Moraes determina que Bolsonaro inicie o cumprimento da pena de 27 anos na superintendência da PFEx-presidente começará a cumprir a pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso preventivamente desde sábado
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inicie o cumprimento da pena de 27 anos e três meses. Bolsonaro segue detido na superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília e, onde está preso desde o último sábado, 22, e conforme decisão de Moraes, começará a cumprir pena no local.
Moraes decretou, nesta terça-feira, 25, que o processo da trama golpista transitou em julgado, ou seja, não há mais a possibilidade da defesa apresentar novos recursos.
Trânsito em julgado
O STF declarou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista e determinou a execução da pena de 27 anos e três meses de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro foi condenado pela Corte em 11 de setembro, por comandar uma tentativa de golpe de Estado, ao lado de aliados próximos e membros das Forças Armadas. O cumprimento da pena é inicialmente fechado, já que a condenação é de mais de oito anos de prisão.
Leia mais
A defesa do ex-presidente alega problemas de saúde e idade avançada (70 anos) para insistir com pedido para que Bolsonaro cumpra a pena em casa.
O ex-presidente estava em prisão domiciliar desde agosto, por descumprir medidas cautelares determinadas em outra ação, de coação no curso do processo.
Mas no último sábado, 22, foi preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após tentar violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Bolsonaro afirmou que a iniciativa foi motivada por "paranoia" e "alucinação" causadas pelo uso de medicamentos psiquiátricos.
O prazo para a determinação do fim do processo começou a correr no último dia 19, após a publicação do acórdão da Primeira Turma que rejeitou os primeiros embargos de declaração de Bolsonaro. O documento oficializou a condenação do ex-presidente.
Moraes também declarou o trânsito em julgado para Alexandre Ramagem e Anderson Torres. Ramagem (PL-RJ) deixou o País em setembro, após ser condenado pelo STF, e é considerado foragido.
Outros condenados pela trama golpista também estão na fila para o encerramento do processo: os generais da reserva Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, e o almirante Almir Garnier.
Relembre as condenações pela trama golpista:
- Jair Bolsonaro: 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado e 124 dias-multa de 2 salários mínimos;
- Mauro Cid (delator): 2 anos em regime aberto e benefícios da colaboração;
- Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e da Casa Civil): 26 anos em regime inicial fechado e 100 dias-multa de um salário mínimo;
- Anderson Torres (ex-ministro da Justiça): 24 anos em regime inicial fechado e 100 dias-multa de um salário mínimo;
- Almir Garnier (ex-comandante da Marinha): 24 anos em regime inicial fechado e 100 dias-multa de um salário mínimo;
- Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional): 21 anos em regime inicial fechado e 64 dias-multa de um salário mínimo;
- Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa): 19 anos em regime inicial fechado e 84 dias-multa um salário mínimo;
- Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor da Abin): 16 anos, 1 mês e 15 dias.