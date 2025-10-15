Eduardo Girão lança pré-candidatura ao Governo do Ceará

Girão foi candidato a prefeito de Fortaleza em 2024 / Crédito: Samuel Setubal

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) confirmou que irá disputar o Governo do Estado do Ceará nas eleições de 2026. O lançamento oficial da pré-candidatura está previsto para o dia 30 de novembro, no Hotel Mareiro, localizado na Praia do Futuro, em Fortaleza. “Creio ser importante que um novo ciclo na política cearense se inicie a partir de uma proposta verdadeira. O Ceará precisa de um novo crescimento econômico, melhorias significativas na saúde e passar a ser um estado sem violência”, afirmou.

Alianças Sobre possíveis alianças, Girão ressaltou que o momento é de diálogo e construção: “Vejo como importante a união de todos pelo bem do povo do Ceará. Continuo aberto ao diálogo, a novos apoios e parcerias”. Em julho, durante evento em que o Novo lançou a pré-candidatura do general Guilherme Theophilo ao Senado, Girão ressaltou a importância da oposição no Ceará estar unida na disputa de 2026, quando fez críticas às especulações de nomes não ligados ao campo da direita para a disputa, em clara alusão a Ciro Gomes (PDT) e Roberto Cláudio (sem partido). "Eu acho que tem que ter coerência, né? E, desde o início, nós temos essa coerência. Vamos colocar o nosso nome junto com o PL, junto com outros partidos, tem o próprio União Brasil, tem o PSDB, que tem uma história de oposição não apenas a nível local, mas a nível nacional", disse na época.

A confirmação da pré-candidatura, mesmo continuando sendo fortemente vinculada a Ciro ou RC a candidatura ao governo com apoio do PL, é um indicativo de que o senador pretende manter-se firme na disputa mesmo que não seja possível a já defendida união da direita em torno de um candidato apenas. Em maio deste ano, Girão já havia dito que naturalmente era um pré-candidato ao governo. Ele foi eleito senador em 2018 e chegou a se candidatar a prefeito de Fortaleza em 2024, quando recebeu 1,06% dos votos válidos (14,8 mil votos). O senador cearense também se candidatou a presidente do Senado neste ano, mas não se elegeu. Quanto à possibilidade do ex-prefeito Roberto Cláudio migrar ao União Brasil em busca de pleitear a vaga de Elmano no Palácio da Abolição, também em maio o senador reforçou necessidade de diálogo e teceu críticas ao ainda pedetista.

"Eu vejo que até a pandemia o RC foi um bom gestor de Fortaleza, mas é como eu falei, ele estava com José Sarto agora e você vê a quantidade de críticas que nós estamos tendo aí. Não foi nem para o segundo turno, porque foi uma uma gestão muito sofrível. E o Roberto Cláudio que colocou o Sarto lá, e até pouco tempo estava junto com o PT também, né?", disse. E complementou: "Não adianta você tirar a camisa, trocar a camisa, mas continuar a alma dentro do método de governar, que me parece que o cearense já está saturado. Cearense está querendo coisa nova, mas temos que conversar, e a política tem que ter três coisas: coerência, integridade e coragem". Ele é próximo de nomes como Capitão Wagner (União Brasil) e do PL dos deputados André Fernandes e Carmelo Neto, que também tiveram candidaturas próprias no último pleito municipal e fazem oposição aos governos do PT no Ceará e em Fortaleza.