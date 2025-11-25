Condenado a 24 anos, Anderson Torres cumprirá pena na Papudinha

Ex-ministro Anderson Torres cumprirá pena de 24 anos de prisão na ‘Papudinha’ / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Anderson Torres, cumpra pena no 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda - também conhecido como ‘Papudinha’ -. Torres foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado, sendo 21 anos e seis meses de reclusão e 2 anos e seis meses de detenção, além de 100 dias multa (no valor de um salário mínimo).

Nesta terça-feira, 25, Moraes declarou que os acórdãos publicados no último dia 18 de novembro transitaram em julgado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o ex-ministro Anderson Torres. Posteriormente, foi decretado trânsito em julgado para outros membros do núcleo crucial da trama golpista.