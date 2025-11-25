Condenado a 24 anos, Anderson Torres cumprirá pena na Papudinha

Condenado a 24 anos de prisão, Anderson Torres cumprirá pena na PapudinhaMoraes declarou que os acórdãos transitaram em julgado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro Anderson Torres
O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Anderson Torres, cumpra pena no 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda - também conhecido como ‘Papudinha’ -. Torres foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado, sendo 21 anos e seis meses de reclusão e 2 anos e seis meses de detenção, além de 100 dias multa (no valor de um salário mínimo).
Nesta terça-feira, 25, Moraes declarou que os acórdãos publicados no último dia 18 de novembro transitaram em julgado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o ex-ministro Anderson Torres. Posteriormente, foi decretado trânsito em julgado para outros membros do núcleo crucial da trama golpista.
Bolsonaro, que segue detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde sábado, 22, deve iniciar o cumprimento da pena no local. Já Ramagem, que teve prisão preventiva decretada por Moraes na última sexta, 21, descumpriu a proibição de sair do país e está nos Estados Unidos com a família.
A defesa de Anderson Torres havia solicitado nessa segunda-feira, 24, que o ex-ministro não fosse enviado ao sistema prisional comum e que cumprisse a pena em local especial.
O general cearense Paulo Sérgio Nogueira, o general Augusto Heleno, também integrantes do Núcleo Crucial e condenados no processo da trama golpista, foram presos nesta terça e levados para o Comando Militar do Planalto, sediado em Brasília.
Ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, também deve ficar em Brasília, numa unidade da Marinha (Estação Rádio).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente