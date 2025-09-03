Veja como foi o 2° dia do julgamento de Bolsonaro no STF

Segundo dia de julgamento terminou ainda no início da tarde, com o fim da sustentação oral da defesa dos réus na ação penal 2668 / Crédito: Gustavo Moreno/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu sequência, nesta quarta-feira, 3, ao julgamento da ação penal 2668 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus integrantes do chamado "núcleo crucial" de uma trama golpista. Após as sustentações orais no primeiro dia, as defesas dos réus continuaram a defesa de seus clientes. Augusto Heleno A primeira fala foi feita pela defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança de Bolsonaro. O advogado Matheus Milanez fez críticas a Alexandre de Moraes e alegou que seu cliente perdeu proximidade com o então presidente, não tendo influência sobre nenhum dos crimes que estão sendo julgados.

Vilardi ressaltou que o tenente-coronel Mauro Cid, réu e relator na ação penal e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, não é uma pessoa confiável, visto que mudou sua versão dos fatos inúmeras vezes durante o decorrer da investigação. Ele negou que tenha havido uma tentativa de golpe, tampouco a chamada "violência e grave ameaça", citada nos autos. O advogado admitiu que seu cliente conversou com a alta patente militar sobre a possibilidade de decretar a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), ou mesmo estado de sítio, mas que assunto não foi levado adiante. “O assunto foi encerrado na conversa de sete de dezembro. Então, o assunto encerrado gerar uma pena de 30 anos não é razoável”, concluiu.

Já Paulo Bueno focou em questionar a materialidade da denúncia de tentativa de golpe da qual Bolsonaro está sendo acusado. Disse que, em última análise, se estaria punindo a "tentativa da tentativa" e que atos preparatórios só poderiam ser puníveis se o legislador, expressamente, assim o fizesse. Por fim, lembrou que o suposto motivo de não ter decretado a GLO, segundo a procuradoria, teria sido a negativa por parte das lideranças das Forças Armadas. Argumentou que o próprio Bolsonaro, como presidente, poderia, se assim quisesse, utilizar outra prerrogativa dada a ele e trocar os comandos militares por nomes que apoiassem a medida, o que não fez. Paulo Sérgio Nogueira Em seguida, foi a vez da defesa do ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, o general cearense Paulo Sérgio Nogueira.

O advogado Andrew Farias disse que seu cliente "atuou ativamente" para demover o ex-presidente Jair Bolsonaro de qualquer iniciativa golpista. A defesa argumentou que a própria acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR) indica que integrantes da organização criminosa investigada teriam tentado tirar Paulo Sérgio do Ministério da Defesa, diante da falta de apoio ao golpe. "Segundo a própria acusação, membros dessa organização criminosa estavam lutando para retirar do cargo o general Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. Como ele fazia parte da organização se estavam lutando para tirar Paulo Sérgio e Freire Gomes? Não só isso, sofreu ataques virtuais (por atuação contra o golpe)", declarou.