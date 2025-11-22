Bolsonaro preso por golpe: linha do tempo

No dia 11 de setembro de 2025, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro por cinco crimes / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Desde a derrota nas eleições para presidência de 2022, Jair Bolsonaro e outros réus se viram envolvidos em um processo judicial grave que culminou, em 2025, na condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente foi preso preventivamente neste sábado, 22.