Deputados do PSB manifestam solidariedade a Cid após fala de Ciro

Deputados estaduais do PSB manifestam solidariedade a Cid Gomes após falas de CiroNota dos deputados cearenses veio horas após as críticas do ex-ministro Ciro Gomes sobre Cid e o PSB
Os deputados estaduais cearenses do PSB publicaram, nesta quarta-feira, 5, nota de solidariedade ao senador Cid Gomes (PSB). O apoio vem após as recentes falas do ex-ministro Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB, que afirmou acreditar que o irmão “não errava” e criticou a presença de destaque do senador no PSB.
Nesta quarta, Ciro Gomes marcou presença na filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil. O ato foi realizado em Brasília e teve a participação de Capitão Wagner e Antônio Rueda, presidentes estadual e nacional do partido, dos deputados estaduais Antônio Henrique (PDT), Felipe Mota (União), dos vereadores Priscila Costa (PL) e Soldado Noélio (União), além do governador de Goiás e pré-candidato a presidente do Brasil, Ronaldo Caiado.
Durante discurso no ato de filiação, Ciro se desculpou por “erros” contra Capitão Wagner e agradeceu pelo “privilégio” de poder estar se aproximando do ex-deputado. O ex-ministro ainda afirmou que os ataques contra Wagner foram resultado de uma “solidariedade cega” ao seu irmão, o senador Cid Gomes.
“Capitão inicia-se na política como nosso adversário. E eu, menos por ele e mais por solidariedade cega ao meu irmão, lembro, hoje com certo riso, porque até pouco tempo era com muita amargura, que eu não queria nem saber quem era Capitão Wagner, só queria saber de atacar. Mas queria agradecer por esse privilégio de estar mais perto, de conhecer as virtudes e também de dizer quantos erros cometi, também de boa fé, na defesa, de boa fé, de um irmão, a quem eu depositava uma crença de que não errava, porque era irmão”, disse.
Em entrevista coletiva após o evento, Ciro ainda criticou o PSB por causa dos prefeitos cassados e suspeitos de envolvimento com facção criminosa, mencionando o ex-prefeito de Santa Quitéria, Braguinha. Ao ser lembrado que o irmão tem posição de destaque na sigla, respondeu:
“Eu apenas indico que a presidência do PSB é o pai do Camilo Santana, chamado Eudoro Santana. Você vai lá, examina se é ou não. Sobre o Cid, como é muito traumático e doído, eu apenas digo: 'Pois é, está lá mesmo, exatamente lá, como em tudo mais'. O regime mais corrupto da história do Ceará, está lá o Dr. Cid junto dizendo amém”, criticou.
Horas após a fala de Ciro, deputados cearenses do PSB publicaram uma nota em solidariedade ao senador e um dos principais nome do partido no Estado. O texto exalta a trajetória de Cid e passa por momentos da carreira política do senador.
“O Senador Cid Gomes, um estadista, um homem que criou a maior e mais exitosa política pública de educação da história do Brasil, sempre soube perder, sempre soube ganhar, com respeito, com atenção, com humildade, e por isso é, e sempre será um exemplo a ser seguido”.
A nota foi assinada pelos deputados Antônio Granja, Guilherme Bismarck, Guilherme Landim, Jeová Mota, Marta Gonçalves, Marcos Sobreira, Osmar Baquit, Salmito Filho, Sérgio Aguiar, Tin Gomes e Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.
Ciro x Cid
Os irmãos estão em campos políticos opostos desde a eleição de 2022, após racha entre o PT e o PDT no Ceará. No ano seguinte, Cid deixou o PDT e levou consigo um grupo de 43 prefeitos cearenses, incluindo o irmão Ivo Gomes, ex-prefeito de Sobral.
Os dois também estiveram em lados distintos na eleição municipal de 2024 em Fortaleza, com o senador apoiando o então candidato Evandro Leitão (PT) e o ex-ministro participando da campanha do ex-prefeito José Sarto, também filiado recentemente à sigla tucana.
Com a derrota de Sarto e o embate de Leitão e André Fernandes (PL) no segundo turno, Ciro Gomes passou a se aproximar dos principais nomes da oposição no Ceará.
Em 2026, Ciro e Cid deverão estar em lados opostos novamente. O senador já enfatizou que não tem interesse em concorrer à reeleição e demonstrou apoio ao deputado federal Júnior Mano (PSB) e à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). Já Ciro também afirmou que não deverá se candidatar à nenhum cargo, mas há expectativas sobre uma possível candidatura ao governo do Ceará pela oposição.
No dia 3 de outubro, em evento de filiação de sete prefeitos cearenses ao PSB, Cid chegou a comentar sobre a possibilidade do irmão se candidatar ao cargo de governador no ano que vem e considerou a hipótese como “extremamente constrangedora”.
Questionado sobre a filiação de Ciro ao PSDB, Cid Gomes afirmou que cada um "se filia no partido que quer" e que não vai ser visto "falando mal de adversário e muito menos do irmão".