Deputados do PSB manifestam solidariedade a Cid após fala de Ciro

Os deputados estaduais cearenses do PSB publicaram, nesta quarta-feira, 5, nota de solidariedade ao senador Cid Gomes (PSB). O apoio vem após as recentes falas do ex-ministro Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB, que afirmou acreditar que o irmão “não errava” e criticou a presença de destaque do senador no PSB.

Nesta quarta, Ciro Gomes marcou presença na filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil. O ato foi realizado em Brasília e teve a participação de Capitão Wagner e Antônio Rueda, presidentes estadual e nacional do partido, dos deputados estaduais Antônio Henrique (PDT), Felipe Mota (União), dos vereadores Priscila Costa (PL) e Soldado Noélio (União), além do governador de Goiás e pré-candidato a presidente do Brasil, Ronaldo Caiado.

“Eu apenas indico que a presidência do PSB é o pai do Camilo Santana, chamado Eudoro Santana. Você vai lá, examina se é ou não. Sobre o Cid, como é muito traumático e doído, eu apenas digo: 'Pois é, está lá mesmo, exatamente lá, como em tudo mais'. O regime mais corrupto da história do Ceará, está lá o Dr. Cid junto dizendo amém”, criticou. Horas após a fala de Ciro, deputados cearenses do PSB publicaram uma nota em solidariedade ao senador e um dos principais nome do partido no Estado. O texto exalta a trajetória de Cid e passa por momentos da carreira política do senador. “O Senador Cid Gomes, um estadista, um homem que criou a maior e mais exitosa política pública de educação da história do Brasil, sempre soube perder, sempre soube ganhar, com respeito, com atenção, com humildade, e por isso é, e sempre será um exemplo a ser seguido”.

A nota foi assinada pelos deputados Antônio Granja, Guilherme Bismarck, Guilherme Landim, Jeová Mota, Marta Gonçalves, Marcos Sobreira, Osmar Baquit, Salmito Filho, Sérgio Aguiar, Tin Gomes e Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Ciro x Cid Os irmãos estão em campos políticos opostos desde a eleição de 2022, após racha entre o PT e o PDT no Ceará. No ano seguinte, Cid deixou o PDT e levou consigo um grupo de 43 prefeitos cearenses, incluindo o irmão Ivo Gomes, ex-prefeito de Sobral. Os dois também estiveram em lados distintos na eleição municipal de 2024 em Fortaleza, com o senador apoiando o então candidato Evandro Leitão (PT) e o ex-ministro participando da campanha do ex-prefeito José Sarto, também filiado recentemente à sigla tucana.

Com a derrota de Sarto e o embate de Leitão e André Fernandes (PL) no segundo turno, Ciro Gomes passou a se aproximar dos principais nomes da oposição no Ceará. Em 2026, Ciro e Cid deverão estar em lados opostos novamente. O senador já enfatizou que não tem interesse em concorrer à reeleição e demonstrou apoio ao deputado federal Júnior Mano (PSB) e à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). Já Ciro também afirmou que não deverá se candidatar à nenhum cargo, mas há expectativas sobre uma possível candidatura ao governo do Ceará pela oposição. No dia 3 de outubro, em evento de filiação de sete prefeitos cearenses ao PSB, Cid chegou a comentar sobre a possibilidade do irmão se candidatar ao cargo de governador no ano que vem e considerou a hipótese como “extremamente constrangedora”.