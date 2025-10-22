Ciro admite conflitos com André e Wagner e reconhece que errou

Ciro Gomes e Tasso Jereissati com as esposas Giselle e Renata / Crédito: Fabio Lima

O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes usou o primeiro discurso no retorno ao PSDB para tratar das diferenças com os novos aliados. Ele fez referências específicas ao deputado federal André Fernandes e ao ex-deputado federal Capitão Wagner, dirigentes estaduais do PL e do União Brasil, respectivamente. Após mencionar as diferenças nacionais, Ciro afirmou: "Do Ceará para frente é quase tudo afinidade e algumas desavenças que nós vamos amadurecer fraternalmente". E emendou: "Estou falando de ti, André Fernandes, esse jovem talento", saudou.

Na sequência, Ciro desafiou opositores a utilizar o argumento das divergências: "Pode trazer as diferenças, vamos ver quem tem moral para encarar essa discussão. Aqui não tem ladrão. E lá, dá para dizer isso?", indagou sobre os adversários. O ex-ministro então passou a citar outro ex-desafeto, com quem os desentendimentos foram mais profundos. "Muito obrigado às lideranças todas que, sendo diferentes das nossas, com quem já tive embates quentes, calorosos. Alguns eu estava errado. O que me custa ter humildade para mostrar isso. E outros eu aprendi pelo amadurecimento que eu estou testemunhando. Estou falando do companheiro que teve que sair para cumprir suas tarefas, o Capitão Wagner", disse em referência ao ex-deputado, que deixara o local após o discurso do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) e antes do de Tasso Jereissati (PSDB). "Capitão, você não está só. O Capitão hoje está ameaçado de morte mais uma vez, porque está indo botar o dedo na ferida da questão do domínio das facções", disse, acrescentando que o problema está também na política e "é muito mais grave do que pode se supor".

Ele apontou o caminho que considera possível para o entendimento. "Se nós não tivermos a generosidade de compreender o que, nos sendo comum, nos obriga a trabalharmos juntos e trabalhar nossas diferenças sem vergonha nenhuma, sem nenhum cabimento de ficar escondido seja de quem for". Ciro, então, fez o retrospecto de que Lula, ao se eleger presidente em 2002, teve José Alencar, do PL de André Fernandes, como vice. "Aí tudo bem, pode", irozinou, acrescentando elogios a Alencar. Mencionou também que Michel Temer (MDB) foi vice de Dilma Rousseff (PT). "Não tem problema nenhum, porque sendo Lula e o PT, pode". E completou ao citar Geraldo Alckmin, ex-PSDB, como vice de Lula. "Assim que será enfrentada essa contradição", completou.