Ciro Gomes se desfilia do PDT após mais de uma década

Ex-governador enviou carta comunicando saída em meio a divisões internas na legenda, que tem origem ainda na eleição de 2022
Atualizado às Autor Wilnan Custódio
Wilnan Custódio Estágiario
O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes teria pedido, por meio de carta enviada ao presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi, a desfiliação da sigla, nesta sexta-feira, 17. Ciro e aliados do seu grupo político estão no partido desde 2015.

A informação foi divulgada pela Folha e pela CNN Brasil.

Ciro vinha enfrentando dificuldades para se manter no partido devido a um racha interno, que dividiu o PDT entre alas que apoiam a gestões do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do presidente Lula (PT) e outro grupo que é oposição ao PT em todas as esferas e se aproximou de políticos bolsonaristas.

No início da tarde desta sexta-feira, O POVO entrou em contato com líderes pedetistas para confirmar a informação.

Presidente do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo (PDT), não confirmou a chegada de pedido de desfiliação: "Nada", respondeu pouco depois das 13h30min. Carlos Lupi, presidente Nacional do partido, comentou: "Não sei, pergunte a ele".

De acordo com a coluna Vertical, Ciro deve anunciar na próxima quarta-feira, 22, filiação ao PSDB. O intuito é sair candidato na eleição de 2026. Com isso, o ex-ministro volta ao mesmo partido pelo qual se elegeu governador do Ceará em 1990.

Mais informações em instantes

