Ciro se reúne com Sarto e Roberto Cláudio na sede do PSDB Ceará

Ciro vai à sede do PSDB e se reúne com Sarto e RC / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O ex-ministro Ciro Gomes, recém filiado ao PSDB, visitou nesta segunda-feira, 9, a sede do partido e se reuniu com os ex-prefeitos de Fortaleza, José Sarto (PSDB) e Roberto Cláudio (União Brasil). Além deste momento, ele também se encontrou com filiados da legenda. Ciro se filiou ao partido no último dia 22 de outubro, após passar 10 anos no PDT. Junto com Ciro, se filiaram a outros aliados políticos, entre eles, José Sarto.