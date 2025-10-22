Filiação de Ciro ao PSDB reúne forças de oposição; veja nomes

Ex-ministro Ciro Gomes se filia ao PSDB nesta quarta-feira, 22. / Crédito: AURÉLIO ALVES

Líderes políticos de partidos da oposição estão presentes no Hotel Mareiro, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 22, para prestigiar a filiação do ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes ao PSDB, partido pelo qual ele se elegeu governador em 1990. No local estão presidentes de partidos, deputados federais e estaduais e federais. Ex-adversários de Ciro marcaram presença, entre eles o deputado federal André Fernandes (PL), e a bancada de mandatários bolsonaristas, tanto vereadores como deputados do PL. Também está no local Capitão Wagner, presidente do União Brasil, que já protagonizou disputas intensas com Ciro. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), que deve se filiar ao União Brasil em breve, também já chegou.

Assista o evento ao vivo: Entre os aliados mais próximos, Ciro Gomes será acompanhado no evento por quem articulou sua volta ao PSDB, o ex-senador Tasso Jereissati. Os ex-prefeitos de Fortaleza, José Sarto que também se filiará ao partido tucano também está presente. Deputados estaduais do PDT, ligados a ala cirista, também já estão no local: Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. Outros deputados estaduais presentes são Heitor Férrer, Sargento Reginauro, Felipe Mota. Líderes do Interior também estão na Capital, o evento contará com a presença de Ozires Pontes, presidente estadual do PSDB e prefeito de Massapê, município distante 248,93 km de Fortaleza. Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, também é esperado; assim como outros prefeitos, ex-prefeitos e vereadores da oposição.