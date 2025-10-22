Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filiação de Ciro ao PSDB reúne forças de oposição; veja nomes

Filiação de Ciro ao PSDB reúne forças de oposição com André Fernandes, RC e Capitão Wagner

Antigos adversários e hoje aliados já estão no local do evento para prestigiar ato de filiação do ex-ministro cotado como pré-candidato a governador
Atualizado às Autor Guilherme Gonsalves, Vítor Magalhães
Autor
Guilherme Gonsalves, Vítor Magalhães Repórter de Política
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Líderes políticos de partidos da oposição estão presentes no Hotel Mareiro, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 22, para prestigiar a filiação do ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes ao PSDB, partido pelo qual ele se elegeu governador em 1990.

No local estão presidentes de partidos, deputados federais e estaduais e federais. Ex-adversários de Ciro marcaram presença, entre eles o deputado federal André Fernandes (PL), e a bancada de mandatários bolsonaristas, tanto vereadores como deputados do PL. Também está no local Capitão Wagner, presidente do União Brasil, que já protagonizou disputas intensas com Ciro. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), que deve se filiar ao União Brasil em breve, também já chegou.

Assista o evento ao vivo:

Entre os aliados mais próximos, Ciro Gomes será acompanhado no evento por quem articulou sua volta ao PSDB, o ex-senador Tasso Jereissati. Os ex-prefeitos de Fortaleza, José Sarto que também se filiará ao partido tucano também está presente.

Deputados estaduais do PDT, ligados a ala cirista, também já estão no local: Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. Outros deputados estaduais presentes são Heitor Férrer, Sargento Reginauro, Felipe Mota.

Líderes do Interior também estão na Capital, o evento contará com a presença de Ozires Pontes, presidente estadual do PSDB e prefeito de Massapê, município distante 248,93 km de Fortaleza. Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, também é esperado; assim como outros prefeitos, ex-prefeitos e vereadores da oposição.

Ausências

Entre as ausências durante o início do evento estão nomes do PL e do Novo. O deputado estadual licenciado Carmelo Neto (PL) não foi. A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) também não está no local. O senador Eduardo Girão (Novo), pré-candidato ao governo do Ceará, também não foi.

Em entrevista ao O POVO nesta semana, Girão admitiu diálogo com Ciro, caso ele também seja candidato ao Palácio da Abolição no ano que vem, mas cobrou coerência da oposição e destacou que o ex-ministro não tem identidade com a direita.

Com informações de Marcelo Bloc e Mariana Lopes

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ciro gomes psdb tasso jereissati

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar