Recém-filiados, Ciro e Sarto assumem presidências do PSDB no Ceará e em Fortaleza, respectivamenteEx-pedetistas passam a comandar o PSDB cearense
No dia em que o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes se filiou ao PSDB, ele foi anunciado como novo presidente do PSDB do Ceará. Ele substitui o prefeito de Massapê, Ozires Pontes. O anúcio foi feito em discurso no início da tarde desta quarta-feira, 23, pelo ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).
Além disso, o ex-prefeito José Sarto, que acompanhou Ciro e também se filiou, assumirá o PSDB de Fortaleza.
Oposição reunida
A filiação reúne os principais líderes da oposição do Ceará, com presidentes de partidos, deputados federais e estaduais e federais. Entre eles o deputado federal André Fernandes (PL), e as bancadas do PL, tanto vereadores como deputados; Capitão Wagner, presidente do União Brasil; o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra .(Podemos), discursou
Assista o evento ao vivo:
