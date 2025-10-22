Ciro e Sarto assumem presidências do PSDB no Ceará e em Fortaleza

No dia em que o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes se filiou ao PSDB, ele foi anunciado como novo presidente do PSDB do Ceará. Ele substitui o prefeito de Massapê, Ozires Pontes. O anúcio foi feito em discurso no início da tarde desta quarta-feira, 23, pelo ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

Além disso, o ex-prefeito José Sarto, que acompanhou Ciro e também se filiou, assumirá o PSDB de Fortaleza.