Cid sobre Ciro disputar o governo: "Hipótese constrangedora"

Senador Cid Gomes (PSB) participou de evento de filiação de sete prefeitos cearenses ao PSB na noite desta sexta-feira, 3 / Crédito: FCO FONTENELE

O senador Cid Gomes (PSB) comentou sobre a possível candidatura do irmão e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) ao cargo de governador do Ceará em 2026. O senador participou na noite desta sexta-feira, 3, do evento de filiação de sete prefeitos cearenses ao PSB. Em coletiva de imprensa, o senador apontou que a hipótese da candidatura do pedetista ao cargo de governador, para ele, é “extremamente constrangedora”.

Apesar de não ter o nome oficializado na disputa e de já ter afirmado que não tem pretensão de concorrer a nenhum cargo ano que vem, inclusive colocando o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) como candidato ao governo, Ciro é um dos nomes mais cotados pela oposição. O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, por exemplo, já anunciou o apoio da sigla a Ciro no Ceará. Desde o segundo turno das eleições de 2024, o pedetista tem se aproximado de nomes da oposição no Estado, como o deputado federal André Fernandes (PL) e o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner.

Ainda há a possibilidade do ex-ministro deixar o PDT e retornar ao PSDB após 30 anos. Conforme publicado pelo colunista do O POVO, Guilherme Gonsalves, o presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, afirmou que Ciro voltará para a sigla tucana em dezembro e concorrerá ao cargo no Palácio da Abolição. Ciro também é sondado pelo União Brasil, tendo recebido convites para se juntar ao partido. O ex-ministro, inclusive, esteve no evento que formalizou a federação entre União Brasil e PP. Por outro lado, o PSB de Cid Gomes integra a base governista e articula espaços na chapa majoritária para o ano que vem, além de apoiar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).