Santa Quitéria: TRE-CE manda Braguinha voltar à prisão domicilar

BRAGUINHA terá que retornar à prisão domiciliar / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) definiu, nesta segunda-feira, 18, o retorno para prisão domiciliar, em Fortaleza, do prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB). Em determinação extrapauta na sessão plenária, ficou determinado que o ex-prefeito, cassado por envolvimento com facções criminosas, utilize tornozeleira eletrônica e fique em prisão domiciliar até a realização de novas eleições no município. A sessão plenária foi presidida pela desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e a proposta entrou como extrapauta da 57ª sessão ordinária. Na semana retrasada, o TRE-CE negou embargos do prefeito afastado.

Desta forma, o relator afirmou que, mesmo sendo permitido que ele próprio determinasse, monocraticamente, a mudança na decisão, pediria ao colegiado que votasse se concordava ou não com sua decisão, que foi de retorno à prisão domiciliar em Fortaleza (como era anteriormente), com uso de tornozeleira eletrônica até a realização de novas eleições no município. "Se já houve eleições viciadas, precisamos ter o trabalho e o cuidado redobrados para eleições livres no município de Santa Quitéria", afirmou o desembargador Luciano. "Se houver necessidade de tratamento médico, que o advogado peticione nos autos, para que eu possa autorizar se for necessário", acresceu. Por fim, Luciano lembrou que Braguinha é réu em ação penal, foi cassado mas tem o filho exercendo a Prefeitura (como presidente da Câmara Municipal), o que faz parecer haver uma ineficácia da decisão judicial.

Relembre o caso O gestor reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, o Braguinha, e o vice-prefeito Francisco Gardel Mesquita Ribeiro (PSB), foram afastados e determinada a cassação dos mandatos pelo TRE e são investigados por envolvimento com facções criminosas durante as eleições de 2024. Hoje, quem atua como prefeito de Santa Quitéria é o presidente da Câmara Municipal, o vereador Joel Barroso (PSB), filho de Braguinha. A prisão preventiva de Braguinha e mais oito réus foi decretada em 31 de dezembro de 2024 pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos, em razão do recesso judiciário. Braguinha foi preso pela Polícia Federal em 1º de janeiro de 2025, pouco antes de tomar posse no mandato para o qual havia sido reeleito.