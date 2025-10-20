Cid sobre Ciro no PSDB: "Cada qual se filia no partido que quer"

Em evento na cidade de Santa Quitéria, nesse sábado, 18, o senador Cid Gomes (PSB) comentou sobre a filiação de Ciro Gomes ao PSDB / Crédito: Fernanda Barros / Aurélio Alves

O senador Cid Gomes (PSB) comentou sobre a filiação do irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, ao PSDB. A fala foi feita nesse sábado, 18, durante coletiva de imprensa no município de Santa Quitéria, onde o senador participou de comício em apoio a Joel Barroso (PSB), um dos candidatos na eleição suplementar da cidade. Em vídeo publicado pelo portal Ceará Mídia 11, Cid afirmou que cada um “se filia no partido que quer” e que não vai ser visto “falando mal de adversário e muito menos do irmão”.

Agora, a volta ao PSDB acontece em meio à aproximação dos partidos que fazem oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará. No grupo, estão nomes como o presidente do PL Ceará, deputado federal André Fernandes, além de Capitão Wagner (União) e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que também já formalizou saída do PDT e migrará ao União Brasil, ainda sem data de filiação confirmada. Do outro lado, na base governista, integram o grupo o ministro Camilo Santana (PT) e o senador Cid Gomes.

No início deste mês, Cid chegou a comentar sobre a possível candidatura do irmão ao cargo de governador do Ceará em 2026 e considerou a hipótese como “extremamente constrangedora”. A fala ocorreu no dia 3 de outubro, em evento de filiação de sete prefeitos cearenses ao PSB. “Eu não vou comentar sobre algo que não é realidade. Eu já disse o seguinte: a hipótese para mim é extremamente constrangedora, porque eu estou aqui há um tempão de um lado. Não pode ficar pulando de galho em galho feito macaco. A gente tem que ter coerência, compostura”, avaliou. Em seguida, o senador destacou o respeito que tem pelo irmão, mas disse esperar que Ciro “vá para o cenário nacional”, onde os dois têm “total identificação”.