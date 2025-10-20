Cid sobre Ciro no PSDB: "Cada qual se filia no partido que quer"

Cid reage à filiação de Ciro ao PSDB: "Cada qual se filia no partido que quer"Ciro enviou carta comunicando saída do PDT em meio a divisões internas na sigla. Ex-ministro retorna ao PSDB e poderá se candidatar ao governo do Ceará
O senador Cid Gomes (PSB) comentou sobre a filiação do irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, ao PSDB. A fala foi feita nesse sábado, 18, durante coletiva de imprensa no município de Santa Quitéria, onde o senador participou de comício em apoio a Joel Barroso (PSB), um dos candidatos na eleição suplementar da cidade.
Em vídeo publicado pelo portal Ceará Mídia 11, Cid afirmou que cada um “se filia no partido que quer” e que não vai ser visto “falando mal de adversário e muito menos do irmão”.
“Eu acho que cada qual se filia no partido que quer. Ninguém deve comentar a vida dos outros, não. A gente deve trabalhar, se esforçar para fazer o melhor pelo povo. É assim que eu procuro agir ao longo da minha vida inteira. Você nunca vai me ver falando mal de adversário, muito menos falando mal do meu irmão”, disse.
Na última sexta-feira, 17, Ciro teria pedido, segundo interlocutores, desfiliação do PDT. No mesmo dia, o presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, anunciou a filiação do ex-ministro ao partido tucano. Em vídeo publicado nas redes sociais, o dirigente partidário ainda afirmou que Ciro “vai estar anunciando a candidatura ao Governo do Estado do Ceará”.
Ciro retorna à sigla tucana após mais de 30 anos, quando, em janeiro de 1990, acompanhou o então governador Tasso Jereissati na filiação ao PSDB e, no mesmo ano, foi eleito governador do Ceará.
Agora, a volta ao PSDB acontece em meio à aproximação dos partidos que fazem oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará.
No grupo, estão nomes como o presidente do PL Ceará, deputado federal André Fernandes, além de Capitão Wagner (União) e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que também já formalizou saída do PDT e migrará ao União Brasil, ainda sem data de filiação confirmada.
Do outro lado, na base governista, integram o grupo o ministro Camilo Santana (PT) e o senador Cid Gomes.
No início deste mês, Cid chegou a comentar sobre a possível candidatura do irmão ao cargo de governador do Ceará em 2026 e considerou a hipótese como “extremamente constrangedora”. A fala ocorreu no dia 3 de outubro, em evento de filiação de sete prefeitos cearenses ao PSB.
“Eu não vou comentar sobre algo que não é realidade. Eu já disse o seguinte: a hipótese para mim é extremamente constrangedora, porque eu estou aqui há um tempão de um lado. Não pode ficar pulando de galho em galho feito macaco. A gente tem que ter coerência, compostura”, avaliou.
Em seguida, o senador destacou o respeito que tem pelo irmão, mas disse esperar que Ciro “vá para o cenário nacional”, onde os dois têm “total identificação”.
