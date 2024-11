Apoio de Ciro Gomes a André Fernandes gera repercussão nacional; veja reações

“Não dá para ser condescendente com quem detona ou quer detonar a democracia, com quem pega uma faca e esfaqueia como se fosse uma mulher, num gesto absolutamente deplorável, violento, torpe”, disse.

Em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) declarou neutralidade no segundo turno e liberou os vereadores, que dividiram apoio entre o candidato do PL e Evandro Leitão (PT). A postura de se alinhar contra o petista tem sido aderida por membros do PDT. Roberto Cláudio, ex-prefeito da Capital, não só anunciou apoio ao candidato do PL como está ativo na campanha.



Segundo interlocutores confidenciaram ao O POVO, embora não tenha declarado apoio de forma aberta a Fernandes, Ciro Gomes estaria tendo forte envolvimento pró-André nos bastidores, movido pelo objetivo de derrotar o PT em Fortaleza. O ex-governador do Ceará e ex-presidenciável teria ficado com o papel de atacar e criticar o bloco petista.

Na plataforma X, antigo Twitter, personalidades políticas e internautas repercutiram o assunto. Confira algumas das publicações na rede social: