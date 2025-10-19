Eleição em Santa Quitéria: Cid e Jr Mano participam de comício de Joel Barroso

Eleição em Santa Quitéria: Cid e Jr Mano participam de comício de Joel BarrosoCândida Figueiredo (União) e Lígia Protásio (PT) também disputam o cargo. Marcada para o dia 26 de outubro, eleição terá atuação de forças estaduais e federais na segurança
Há uma semana da eleição suplementar no município de Santa Quitéria, localizado a 223,4 quilômetros de Fortaleza, o senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Júnior Mano (PSB) participaram nesse sábado, 18, de comício em apoio ao candidato Joel Barroso (PSB).
Em registros publicados nas redes sociais, Cid Gomes e Júnior Mano aparecem em um carro junto com Joel Barroso. O evento político ainda contou com a presença do deputado federal Robério Monteiro (PDT) e dos deputados estaduais Jeová Mota (PSB) e Almir Bié (PP).
Durante o comício, Cid Gomes falou sobre a expectativa de que Barroso seja eleito com, pelo menos, 60% dos votos.
Em coletiva de imprensa, em vídeo publicado pelo portal "A Voz de Santa Quitéria", o senador considerou que o candidato Joel Barroso “pegou uma batata quente” e assumiu a Prefeitura em um momento difícil. Em seguida, sem citar nomes, criticou quem busca “recursos para ver se ganha a eleição na marra”.
“Eu acompanho as coisas aqui, pode ter certeza que eu sei o que é melhor para Santa Quitéria. Eu não tenho dúvida de que o nosso Joel pegou uma batata quente, assumiu em uma hora difícil. Porque, infelizmente, alguns políticos quando não ganham a eleição no voto, e é assim que eu defendo, que a gente dispute a eleição no voto. Você nunca vai me ver reclamando de resultado de eleição. Mas o povo que perde aqui em Santa Quitéria vai sempre no tapetão, quer sempre ir atrás de meios, recursos, na polícia, na Justiça, onde quer que seja, para ver se ganha a eleição na marra, para ver se vira prefeito na marra. Isso não tem mais vez. O povo é quem decide”, disse.
Joel Barroso é filho do ex-prefeito José Braga Barrozo (PSB), também conhecido como Braguinha, eleito em 2024, mas cassado por abuso de poder político em investigação que apurou também o envolvimento com o crime organizado.
Desde o impedimento do pai, Joel comanda Santa Quitéria de forma interina e formalizou seu nome para a disputa no próximo domingo, 26. A chapa ainda é composta por Das Chagas Paiva (PP) como candidato a vice.
Eleições suplementares de Santa Quitéria
A disputa pela prefeitura de Santa Quitéria ainda conta com as candidatas Cândida Figueiredo (União Brasil) e Lígia Protásio (PT).
Após a desistência do marido, Tomás Figueiredo (MDB), ex-prefeito do município e segundo colocado na eleição do ano anterior, Cândida Figueiredo assumiu a vaga para concorrer ao cargo.
A mudança aconteceu após acordo com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que participou da convenção junto com o pai, Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito de Sobral. Na chapa da candidata, Rafael Vaz (MDB) concorre como vice.
Cândida foi deputada estadual nos anos 1990 e 2000, entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra o hoje senador Cid Gomes a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada.
Lígia Protásio também formalizou o nome para a disputa em chapa que terá como candidata a vice Rayana Bendor (PT). Protásio rompeu com o ex-prefeito Braguinha e concorreu nas eleições de 2024, terminando a disputa em terceiro.
O evento de lançamento da campanha da petista contou com a participação do deputado federal Yury do Paredão (MDB) e do secretário estadual do Trabalho, Vladyson Viana (PT).
Na última sexta feira, 16, a candidata promoveu ato de campanha que contou com a presença do deputado federal José Guimarães (PT) e dos deputados estaduais Acrísio Sena (PT) e De Assis Diniz (PT).
No evento, Guimarães destacou a coragem das duas candidatas e afirmou, sem mencionar nomes, que o palanque é “daqueles que não têm esquema com nada”.
“Independente de como está [a campanha], só o fato delas terem tido a coragem, o desafio de enfrentar essa disputa aqui, já merece o nosso apoio. E quem quer desenvolver Santa Quitéria não pode ter outro palanque, porque esse palanque aqui é o da renovação, da mudança, da seriedade. É o palanque daqueles que não tem esquema com nada”.
Marcada para o dia 26 de outubro, a eleição em Santa Quitéria terá atuação de forças estaduais e federais na segurança. O município, maior em extensão territorial do Ceará, terá 52 locais de votação e 124 seções eleitorais organizadas para atender cerca de 32.871 eleitores aptos a votar.