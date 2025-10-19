Eleição em Santa Quitéria: Cid e Jr Mano participam de comício de Joel Barroso

O senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Júnior Mano (PSB) participaram nesse sábado, 18, de comício em apoio ao candidato Joel Barroso (PSB) em Santa Quitéria / Crédito: Reprodução/Instagram

Há uma semana da eleição suplementar no município de Santa Quitéria, localizado a 223,4 quilômetros de Fortaleza, o senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Júnior Mano (PSB) participaram nesse sábado, 18, de comício em apoio ao candidato Joel Barroso (PSB). Em registros publicados nas redes sociais, Cid Gomes e Júnior Mano aparecem em um carro junto com Joel Barroso. O evento político ainda contou com a presença do deputado federal Robério Monteiro (PDT) e dos deputados estaduais Jeová Mota (PSB) e Almir Bié (PP).

Joel Barroso é filho do ex-prefeito José Braga Barrozo (PSB), também conhecido como Braguinha, eleito em 2024, mas cassado por abuso de poder político em investigação que apurou também o envolvimento com o crime organizado. Desde o impedimento do pai, Joel comanda Santa Quitéria de forma interina e formalizou seu nome para a disputa no próximo domingo, 26. A chapa ainda é composta por Das Chagas Paiva (PP) como candidato a vice. Eleições suplementares de Santa Quitéria

A disputa pela prefeitura de Santa Quitéria ainda conta com as candidatas Cândida Figueiredo (União Brasil) e Lígia Protásio (PT).

Após a desistência do marido, Tomás Figueiredo (MDB), ex-prefeito do município e segundo colocado na eleição do ano anterior, Cândida Figueiredo assumiu a vaga para concorrer ao cargo. A mudança aconteceu após acordo com o grupo do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que participou da convenção junto com o pai, Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito de Sobral. Na chapa da candidata, Rafael Vaz (MDB) concorre como vice. Cândida foi deputada estadual nos anos 1990 e 2000, entre titularidades e suplências. Nesse período, disputou contra o hoje senador Cid Gomes a Prefeitura de Sobral, em 1996, sendo derrotada.

Lígia Protásio também formalizou o nome para a disputa em chapa que terá como candidata a vice Rayana Bendor (PT). Protásio rompeu com o ex-prefeito Braguinha e concorreu nas eleições de 2024, terminando a disputa em terceiro. O evento de lançamento da campanha da petista contou com a participação do deputado federal Yury do Paredão (MDB) e do secretário estadual do Trabalho, Vladyson Viana (PT). Na última sexta feira, 16, a candidata promoveu ato de campanha que contou com a presença do deputado federal José Guimarães (PT) e dos deputados estaduais Acrísio Sena (PT) e De Assis Diniz (PT).