Roberto Cláudio se filia ao União Brasil de olho em 2026

José Sarto, Roberto Cláudio e Ciro Gomes antes da filiação de RC ao União Brasil em Brasília / Crédito: João Paulo Biage/O POVO

Roberto Cláudio se filia na tarde desta quarta-feira, 5, ao União Brasil, cinco meses após o anúncio. Em almoço no restaurante Rio Brasa, em Brasília, acompanhado de aliados, entre eles o presidente estadual do partido no Ceará, Capitão Wagner; e o ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PSDB), RC afirmou que ainda não é momento de definir candidaturas. RC destacou que a oposição no Ceará conta com grandes partidos, como o próprio União; além do PL, de André Fernandes; e do PSDB, de Ciro Gomes e Tasso Jereissati; dentre outros, e que o projeto do bloco se constrói a partir da crítica ao governo atual.

"Essas coisas todas precisam ser debatidas e discutidas, apresentadas ao povo como a gente está fazendo, acopladas a um projeto que daqui a um momento vai ter uma cara, um candidato ao governo, vice, senador. Mas o desprendimento e a união da gente tem sido uma marca muito importante da força da oposição cearense", afirmou. O ex-prefeito ainda rebateu crítica da base governista que, segundo ele, inventou mentiras de que a oposição não se uniria e de que ele não seria aceito como membro do União Brasil. "Daqui a pouco vão criar uma outra mentira porque estão morrendo de medo. Porque pela primeira vez o povo cearense está tendo a oportunidade de ter uma oposição verdadeira, democrática que faz uma crítica ao que está acontecendo no momento", declarou.

