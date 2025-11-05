Roberto Cláudio se filia ao União Brasil de olho em 2026

Antes de se filiar ao União Brasil, RC diz que oposição vai construir projeto com base na críticaO ex-prefeito de Fortaleza se filiará ao novo partido meses após o anúncio e depois de uma série de impasses e rumores sobre os rumos da legenda
Roberto Cláudio se filia na tarde desta quarta-feira, 5, ao União Brasil, cinco meses após o anúncio. Em almoço no restaurante Rio Brasa, em Brasília, acompanhado de aliados, entre eles o presidente estadual do partido no Ceará, Capitão Wagner; e o ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PSDB), RC afirmou que ainda não é momento de definir candidaturas.
RC destacou que a oposição no Ceará conta com grandes partidos, como o próprio União; além do PL, de André Fernandes; e do PSDB, de Ciro Gomes e Tasso Jereissati; dentre outros, e que o projeto do bloco se constrói a partir da crítica ao governo atual.
"Acho que não é hora ainda da gente definir candidaturas. A gente tem, o que parecia improvável para muita gente, uma frente ampla e unida coesa de oposição que envolve partidos diferentes e personalidades políticas diferentes", disse em entrevista ao jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.
RC prosseguiu: "Hoje essa coesão e união nos impõe um duplo papel. Papel de desprendimento pessoal e de construção de projeto. O projeto se constrói em cima de crítica. Às vezes eu vejo o governo incomodado por estar criticando, mas é claro. A base da formação de um projeto de oposição é a crítica ao que está errado".
Leia mais
Alinhamento e desprendimento da oposição
Roberto Cláudio, pré-candidato a governador do Ceará, assim como Ciro Gomes, disse que a oposição irá debater as questões que considera erradas envolvendo o atual governo do Ceará e depois apresentar um projeto com cara e nome.
"Essas coisas todas precisam ser debatidas e discutidas, apresentadas ao povo como a gente está fazendo, acopladas a um projeto que daqui a um momento vai ter uma cara, um candidato ao governo, vice, senador. Mas o desprendimento e a união da gente tem sido uma marca muito importante da força da oposição cearense", afirmou.
O ex-prefeito ainda rebateu crítica da base governista que, segundo ele, inventou mentiras de que a oposição não se uniria e de que ele não seria aceito como membro do União Brasil.
"Daqui a pouco vão criar uma outra mentira porque estão morrendo de medo. Porque pela primeira vez o povo cearense está tendo a oportunidade de ter uma oposição verdadeira, democrática que faz uma crítica ao que está acontecendo no momento", declarou.
Leia mais
Garantia de que o União fica na oposição
No meio do impasse sobre se, de fato, a federação entre União Brasil e PP será concretizada e se ficará ou não na oposição, Roberto Cláudio disse ter a garantia da direção nacional e estadual que o partido ficará no lado oposto ao do PT em 2026.
"Tenho informação das lideranças nacionais do União e do PP, ambas acreditam que a federação já é um fato consumado, agora há um rito burocrático dentro do TSE para formalizar a UP (União Progressista). Todas as lideranças nacionais e a direção estadual, que é o Capitão Wagner, tem a clareza absoluta de que o União Brasil estará formando uma frente de oposição no Ceará para que a gente possa apresentar ao povo uma alternativa", completou.
Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em BrasíliaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente