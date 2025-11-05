Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roberto Cláudio se filia ao União Brasil de olho em 2026

Antes de se filiar ao União Brasil, RC diz que oposição vai construir projeto com base na crítica

O ex-prefeito de Fortaleza se filiará ao novo partido meses após o anúncio e depois de uma série de impasses e rumores sobre os rumos da legenda
Autor Guilherme Gonsalves
Autor
Guilherme Gonsalves Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Roberto Cláudio se filia na tarde desta quarta-feira, 5, ao União Brasil, cinco meses após o anúncio. Em almoço no restaurante Rio Brasa, em Brasília, acompanhado de aliados, entre eles o presidente estadual do partido no Ceará, Capitão Wagner; e o ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PSDB), RC afirmou que ainda não é momento de definir candidaturas.

RC destacou que a oposição no Ceará conta com grandes partidos, como o próprio União; além do PL, de André Fernandes; e do PSDB, de Ciro Gomes e Tasso Jereissati; dentre outros, e que o projeto do bloco se constrói a partir da crítica ao governo atual.

"Acho que não é hora ainda da gente definir candidaturas. A gente tem, o que parecia improvável para muita gente, uma frente ampla e unida coesa de oposição que envolve partidos diferentes e personalidades políticas diferentes", disse em entrevista ao jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.

RC prosseguiu: "Hoje essa coesão e união nos impõe um duplo papel. Papel de desprendimento pessoal e de construção de projeto. O projeto se constrói em cima de crítica. Às vezes eu vejo o governo incomodado por estar criticando, mas é claro. A base da formação de um projeto de oposição é a crítica ao que está errado".

Leia mais

Alinhamento e desprendimento da oposição

Roberto Cláudio, pré-candidato a governador do Ceará, assim como Ciro Gomes, disse que a oposição irá debater as questões que considera erradas envolvendo o atual governo do Ceará e depois apresentar um projeto com cara e nome.

"Essas coisas todas precisam ser debatidas e discutidas, apresentadas ao povo como a gente está fazendo, acopladas a um projeto que daqui a um momento vai ter uma cara, um candidato ao governo, vice, senador. Mas o desprendimento e a união da gente tem sido uma marca muito importante da força da oposição cearense", afirmou.

O ex-prefeito ainda rebateu crítica da base governista que, segundo ele, inventou mentiras de que a oposição não se uniria e de que ele não seria aceito como membro do União Brasil.

"Daqui a pouco vão criar uma outra mentira porque estão morrendo de medo. Porque pela primeira vez o povo cearense está tendo a oportunidade de ter uma oposição verdadeira, democrática que faz uma crítica ao que está acontecendo no momento", declarou.

Leia mais

Garantia de que o União fica na oposição

No meio do impasse sobre se, de fato, a federação entre União Brasil e PP será concretizada e se ficará ou não na oposição, Roberto Cláudio disse ter a garantia da direção nacional e estadual que o partido ficará no lado oposto ao do PT em 2026.

"Tenho informação das lideranças nacionais do União e do PP, ambas acreditam que a federação já é um fato consumado, agora há um rito burocrático dentro do TSE para formalizar a UP (União Progressista). Todas as lideranças nacionais e a direção estadual, que é o Capitão Wagner, tem a clareza absoluta de que o União Brasil estará formando uma frente de oposição no Ceará para que a gente possa apresentar ao povo uma alternativa", completou.

Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ciro gomes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar