André Fernandes pede 'aplausos' por operação mais letal do Rio

Em mais um dia de repercussão no Congresso Nacional da megaoperação contra o crime organizado no Rio de Janeiro, o deputado federal André Fernandes (PL-CE), pediu um minuto de aplausos após a operação que culminou na morte de mais de 100 pessoas .

Durante fala na Câmara, Fernandes argumentou que diante das homenagens de parlamentares aos quatro agentes de segurança que morreram durante os confrontos, restava celebrar o resultado da ação, que segundo ele só não foi perfeita por conta das baixas entre policiais.

“Como já foi dado um minuto de silêncio aos quatro policiais militares e civis ali no Rio de Janeiro, eu gostaria de pedir que essa casa fizesse neste exato momento um minuto de aplauso para os mais de 100 bandidos assassinados no Rio de Janeiro. Então eu peço um minuto de aplausos para que esse número possa chegar a 200, 300, e quantos sejam necessário”, disse ele ao microfone.

Logo depois, Fernandes e outros líderes do PL e de partidos de direita elogiaram a megaoperação conduzida pelo governador do RJ, Cláudio Castro (PL), classificada por ele como um êxito das forças de segurança.



Denominada Operação Contenção, a ofensiva das polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, já ultrapassou o massacre do Carandiru em número de mortos, com imagens que chocaram o Brasil e o mundo: corpos retirados da mata pelos próprios moradores foram enfileirados no chão de uma das comunidades.

