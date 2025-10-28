André Fernandes acha Girão essencial para chapa única em 2026

André Fernandes considera Girão essencial para chapa única da oposição: "Tem que estar conosco"Deputado do PL afirmou que tem esperança de que o senador possa compor a formação de chapa de oposição na disputa de 2026
O deputado federal André Fernandes (PL) apontou o senador Eduardo Girão (Novo) como peça importante nas articulações em torno da formação de uma chapa única para as eleições de 2026. Fala ocorreu durante edição do Café com Oposição, que ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), na manhã desta terça-feira, 28.
Segundo o presidente do PL Ceará, montar uma chapa única é necessário para “conseguir restaurar o Ceará, derrotando o PT” e Girão é imprescindível para a tarefa.
“Eduardo Girão tem que estar nesse projeto, ele tem que estar conosco, nós temos que fazer uma chapa única e ele tem que participar disso. (...) Eu estou aqui para alinhar, estou com a missão de gerir o PL, maior partido do Brasil”, afirmou André Fernandes.
O deputado considera Girão uma pessoa de confiança. "É uma pessoa que eu confio, é um amigo. Gosto do trabalho que ele tem exercido em Brasília, e ainda tenho muita esperança de que ele venha compor conosco, para que a gente possa juntos fazer uma chapa única da oposição no Estado".
Ainda não há consenso sobre a participação dele no projeto, pois o senador se coloca como pré-candidato ao Governo do Ceará. O lançamento oficial da pré-candidatura está previsto para o dia 30 de novembro, no Hotel Mareiro, localizado na Praia do Futuro, em Fortaleza.
“Creio ser importante que um novo ciclo na política cearense se inicie a partir de uma proposta verdadeira. O Ceará precisa de um novo crescimento econômico, melhorias significativas na saúde e passar a ser um estado sem violência”, afirmou.
Em julho deste ano, Girão ressaltou a importância da oposição no Ceará estar unida na disputa de 2026, quando fez críticas sobre especulações de nomes não ligados ao campo da direita para a disputa, em clara alusão a Ciro Gomes (PSDB) e Roberto Cláudio, que deve se filiar ao União Brasil em novembro.
"Eu acho que tem que ter coerência, né? E, desde o início, nós temos essa coerência. Vamos colocar o nosso nome com o PL, com outros partidos, tem o próprio União Brasil, tem o PSDB, que tem uma história de oposição não apenas ao nível local, mas nacionalmente", disse na época.