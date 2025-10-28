André Fernandes acha Girão essencial para chapa única em 2026

Café da oposição com André Fernandes, nesta terça-feira, 28 / Crédito: FÁBIO LIMA

O deputado federal André Fernandes (PL) apontou o senador Eduardo Girão (Novo) como peça importante nas articulações em torno da formação de uma chapa única para as eleições de 2026. Fala ocorreu durante edição do Café com Oposição, que ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), na manhã desta terça-feira, 28. Segundo o presidente do PL Ceará, montar uma chapa única é necessário para “conseguir restaurar o Ceará, derrotando o PT” e Girão é imprescindível para a tarefa.