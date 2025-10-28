André Fernandes: aproximação com Ciro teve aval de Bolsonaro

FORTALEZA-CE, BRASIL,28.10.2025: Café da oposição com André Fernandes. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

O deputado federal André Fernandes (PL) afirmou nesta terça-feira, 28, durante o Café da Oposição, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que tem conduzido o diálogo com Ciro Gomes (PDT), de quem se aproximou politicamente após as eleições municipais de 2024. O movimento teve o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), líder político de Fernandes. “Tenho mantido um diálogo com Ciro Gomes, uma pessoa que até um ano atrás era uma figura política totalmente distante, mas a eleição 2024 nos aproximou”, afirmou André.

“A resposta do Bolsonaro foi o quê? Fale com André. Ele me deu essa responsabilidade de tocar esse projeto aqui no estado do Ceará. (...) Ficou bem definido por todos os mandatários do PL que os nossos passos tinham o aval de Jair Bolsonaro, mas ele entendeu que, no Ceará, quem deve tocar o estado são os parlamentares do Ceará”, esclareceu. O deputado ainda acrescentou que a prioridade do PL no Estado é “reconstruir o Ceará”, o que, segundo ele, passaria pela derrota do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições. “O PT tem prefeitura, tem governo, tem Senado, tem tudo. E quando não está no partido, ainda assim é aliado. Dos 184 municípios, hoje, nós temos 182 que estão lá pedindo bênção para o governador. Mas o que me deixa muito feliz é que uma grande parte desses 182 estão pedindo bênção com medo de retaliação. Eu tenho certeza que lá na urna vai apertar 45, que é mudança”.