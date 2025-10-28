André Fernandes: aproximação com Ciro teve aval de Bolsonaro

André Fernandes diz que Bolsonaro aprovou aproximação com Ciro e delegou a ele missão no CearáDeputado do PL rebateu críticas de opositores sobre a aproximação dele com o grupo do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes
O deputado federal André Fernandes (PL) afirmou nesta terça-feira, 28, durante o Café da Oposição, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que tem conduzido o diálogo com Ciro Gomes (PDT), de quem se aproximou politicamente após as eleições municipais de 2024. O movimento teve o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), líder político de Fernandes.
“Tenho mantido um diálogo com Ciro Gomes, uma pessoa que até um ano atrás era uma figura política totalmente distante, mas a eleição 2024 nos aproximou”, afirmou André.
O deputado também rebateu críticas sobre a aproximação com o grupo político de Ciro. “Muita gente tem me dito assim: 'André, se aproximar de Ciro politicamente é um movimento muito arriscado' e eu tenho respondido assim: mais arriscado é o que o povo do Ceará está enfrentando quando sai de casa”.
Em fala durante a reunião com parlamentares, Fernandes destacou que mantém autonomia nas decisões políticas do partido no Ceará, embora conte com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Todas as movimentações que fiz aqui no Ceará e que levei essa ideia para o presidente Bolsonaro, ele nos ouviu. Ele me ouviu, ele entendeu e ele mandou tocar", relatou.
Leia mais
André lembrou que quando o ex-presidente veio para um seminário em Fortaleza, Bolsonaro delegou a responsabilidade sobre decisões políticas no Ceará para ele.
“A resposta do Bolsonaro foi o quê? Fale com André. Ele me deu essa responsabilidade de tocar esse projeto aqui no estado do Ceará. (...) Ficou bem definido por todos os mandatários do PL que os nossos passos tinham o aval de Jair Bolsonaro, mas ele entendeu que, no Ceará, quem deve tocar o estado são os parlamentares do Ceará”, esclareceu.
O deputado ainda acrescentou que a prioridade do PL no Estado é “reconstruir o Ceará”, o que, segundo ele, passaria pela derrota do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições.
“O PT tem prefeitura, tem governo, tem Senado, tem tudo. E quando não está no partido, ainda assim é aliado. Dos 184 municípios, hoje, nós temos 182 que estão lá pedindo bênção para o governador. Mas o que me deixa muito feliz é que uma grande parte desses 182 estão pedindo bênção com medo de retaliação. Eu tenho certeza que lá na urna vai apertar 45, que é mudança”.
O encontro contou com a presença de parlamentares da bancada de oposição na Assembleia Legislativa e líderes do PL, assim como vereadores contrários ao governo. O evento faz parte das articulações dos partidos para as eleições de 2026, em meio a um realinhamento político que tem aproximado o bolsonarismo do grupo ligado a Ciro Gomes no Ceará.