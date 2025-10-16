Ideia de André Fernandes de premiar PMs por mortes gera polêmica

André Fernandes defendeu na Câmara o incentivo à ação policial / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal cearense André Fernandes (PL) anunciou a intenção de condecorar o policial militar que mais matar traficantes e faccionados no Ceará. A proposta, feita durante discurso na Câmara dos Deputados, ocorre no momento em que o estado do Rio de Janeiro discute medida semelhante: um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa (Alerj), que restabelece a chamada “gratificação faroeste”, voltada à premiação de agentes de segurança. O parlamentar destinou cerca de R$ 1,8 milhão em emendas para a Polícia Militar do Ceará (PMCE), com recursos voltados à compra de 152 fuzis, 200 kits de APH tático e mais de 100 mil munições de pistola, conforme revelou o colunista do O POVO Guilherme Gonsalves.

O documento destaca ainda que o termo “neutralização” é impreciso e “viola a dignidade da pessoa humana”. O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro também considerou o texto inconstitucional. Em manifestação de 24 de setembro, o órgão apontou que a medida “favorece o incremento da letalidade policial” e possui vício de iniciativa, já que propostas sobre remuneração de servidores são de competência exclusiva do Executivo. Tanto o MPF quanto a DPU lembram que a medida contraria a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 635 (ADPF 635), conhecida como “ADPF das Favelas”, que determina limites para operações policiais e busca reduzir mortes decorrentes de confrontos.

Veto em análise Apesar da aprovação na Alerj, o projeto ainda depende de sanção do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que sinalizou a possibilidade de veto. Em 6 de outubro, Castro afirmou que a gratificação “provavelmente deverá ser vetada”, alegando que o pagamento poderia contrariar regras do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A redação final foi enviada ao Palácio Guanabara em 3 de outubro, e o governador tem até 15 dias úteis para decidir. Precedente histórico A “gratificação faroeste” tem origem no governo Marcello Alencar (RJ), em 1995, quando previa bônus salariais de 10% a 150% a policiais por atos de bravura, frequentemente associados a mortes de suspeitos em confronto. A medida foi suspensa em 1998, após denúncias de extermínio.