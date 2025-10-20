Deputado critica promessa de premiar PMs por matar traficantes

Deputado critica André Fernandes após promessa de premiar PM que mais matar traficantes: "Moleque"Apóstolo Luiz Henrique condenou promessa do deputado federal e desejou que ele "nunca tenha um filho envolvido com drogas"
O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) criticou o deputado federal André Fernandes (PL) por prometer recompensar o policial militar do Ceará que mais matar traficantes. Em uma pregação para fiéis, o parlamentar da Assembleia Legislativa (Alece) condenou a ação, expressando o desejo de que Fernandes nunca experimente ter um filho envolvido com drogas.
"Esses dias um maluco, prepotente, moleque, dizendo que estava mandando arma para o Ceará e ia chegar e ainda ia pagar para o policial que matasse mais traficante. Esse moleque, que ele nunca tenha um filho que se envolva com droga e depois venha vender droga, que ele nunca tenha para ele não pagar com a própria boca dele".
Leia mais
Para exemplificar o ponto, o deputado apresentou um casal cujo o homem seria um ex-traficante que se casou com uma mulher que lhe comprava drogas, e que ambos se converteram à religião do parlamentar.
"E se, então, ele tivesse descido à sepultura porque alguém simplesmente desejou a morte dele porque era traficante? Eu estou dentro da Bíblia, irmãos. Eu estou dentro da fé. Eu sou pastor de milhares de pessoas, irmãos. Eu tenho uma visão macro, não é micro, não. Jesus veio para os perdidos. Abre os olhos, Brasil".
Procurado pelo O POVO, o deputado André Fernandes informou que não se manifestaria sobre a crítica.
Entenda a proposta de André Fernandes
O deputado federal cearense André Fernandes anunciou a intenção de condecorar o policial militar que mais matar traficantes e faccionados no Estado.
O parlamentar destinou cerca de R$ 1,8 milhão em emendas para a Polícia Militar do Ceará (PMCE), com recursos voltados à compra de 152 fuzis, 200 kits de APH tático e mais de 100 mil munições de pistola, conforme revelou o colunista do O POVO Guilherme Gonsalves.
Ao anunciar a destinação, André Fernandes afirmou: “O meu desejo é um só: que a Polícia faça bom uso desse equipamento matando muitos bandidos”. Em seguida, prometeu criar uma condecoração específica: “Vou condecorar o policial militar que mais matar traficante e faccionado no Estado do Ceará”.
Histórico de atrito
Líderes de congregações evangélicas, os deputados Apóstolo Luiz Henrique e pastor Alcides Fernandes (PL), pai de André, já protagonizaram troca de ataques por conta de divergências ideológicas em sessões na Assembleia.
Em junho deste ano, por exemplo, o deputado do PL criticou alinhamento do colega de Parlamento com governos do PT no Ceará, que ele associa a questões como “liberação do aborto e das drogas”. “É por essa razão que todos os dias você está perdendo crentes na sua igreja, enquanto as igrejas estão crescendo. Então se converta, mude de vida”, disse Alcides na ocasião.
A discussão começou após Luiz Henrique defender um projeto de sua autoria que permitiria parcerias entre Estado e igrejas para o combate à violência em regiões vulneráveis. Na fala, o parlamentar criticou indiretamente religiosos que estariam combatendo esse tipo de ação em prol de ideologias políticas.
“As pessoas gostam de apontar. Dizer logo que é de esquerda, que é de direita. Eu sou cristão e acredito que a prioridade deva ser buscar transformação para a vida das pessoas”, enfatizou.
Em outra ocasião, em 2023, servidores da Alece precisaram intervir para que os deputados não entrassem em confronto direto. Nesse episódio, a briga começou após Luiz Henrique criticar pastores evangélicos que estariam “idolatrando” o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Logo depois, Alcides pediu a palavra para rebate o colega, chegando a afirmar que o deputado do Republicanos teria “caído” em “propostas” feitas pelo grupo que governa o Estado.