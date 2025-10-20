Deputado critica promessa de premiar PMs por matar traficantes

Deputado Apóstolo Luiz Henrique costuma ter embates na Assembleia com o pai de André, Alcides Fernandes (PL) / Crédito: Júniro Pio/Alece

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) criticou o deputado federal André Fernandes (PL) por prometer recompensar o policial militar do Ceará que mais matar traficantes. Em uma pregação para fiéis, o parlamentar da Assembleia Legislativa (Alece) condenou a ação, expressando o desejo de que Fernandes nunca experimente ter um filho envolvido com drogas. "Esses dias um maluco, prepotente, moleque, dizendo que estava mandando arma para o Ceará e ia chegar e ainda ia pagar para o policial que matasse mais traficante. Esse moleque, que ele nunca tenha um filho que se envolva com droga e depois venha vender droga, que ele nunca tenha para ele não pagar com a própria boca dele".

Entenda a proposta de André Fernandes O deputado federal cearense André Fernandes anunciou a intenção de condecorar o policial militar que mais matar traficantes e faccionados no Estado. O parlamentar destinou cerca de R$ 1,8 milhão em emendas para a Polícia Militar do Ceará (PMCE), com recursos voltados à compra de 152 fuzis, 200 kits de APH tático e mais de 100 mil munições de pistola, conforme revelou o colunista do O POVO Guilherme Gonsalves. Ao anunciar a destinação, André Fernandes afirmou: “O meu desejo é um só: que a Polícia faça bom uso desse equipamento matando muitos bandidos”. Em seguida, prometeu criar uma condecoração específica: “Vou condecorar o policial militar que mais matar traficante e faccionado no Estado do Ceará”.

Histórico de atrito Líderes de congregações evangélicas, os deputados Apóstolo Luiz Henrique e pastor Alcides Fernandes (PL), pai de André, já protagonizaram troca de ataques por conta de divergências ideológicas em sessões na Assembleia. Em junho deste ano, por exemplo, o deputado do PL criticou alinhamento do colega de Parlamento com governos do PT no Ceará, que ele associa a questões como “liberação do aborto e das drogas”. “É por essa razão que todos os dias você está perdendo crentes na sua igreja, enquanto as igrejas estão crescendo. Então se converta, mude de vida”, disse Alcides na ocasião. A discussão começou após Luiz Henrique defender um projeto de sua autoria que permitiria parcerias entre Estado e igrejas para o combate à violência em regiões vulneráveis. Na fala, o parlamentar criticou indiretamente religiosos que estariam combatendo esse tipo de ação em prol de ideologias políticas.